Jankto si sfoga sui social contro Nicola: "Il peggiore, è un cogli*ne"

10 Mar 2026 - 19:29

Un'uscita social di Jakub Jankto, ex calciatore del Cagliari ritiratosi lo scorso nell'agosto del 2025 sta facendo discutere. Il 30enne ceco, per rispondere a una domanda postata da un suo fan su TikTok che gli chiedeva "Qual è l'allenatore con cui ti sei trovato peggio?" ha finito per attaccare frontalmente Davide Nicola, attualmente alla guida della Cremonese.

"È un cogli*ne, non mi ha fatto giocare neanche un minuto" ha tuonato l'ex centrocampista che nel 2023 ha fatto coming out sui social. "Nell’ultima stagione mi sono comportato benissimo solo per la squadra e i tifosi”, ha aggiunto Jankto facendo riferimento alla stagione 2024-2025 dove non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia dei sardi.

