Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
COPPA ITALIA

Il Milan presenta gli acquisti col Bari: tutto in diretta su Canale 5 e sito

Presentazione e match dei 32esimi di Coppa Italia in diretta su Canale 5 e sito

14 Ago 2025 - 21:47
© IPA

© IPA

In occasione della sfida casalinga di Coppa Italia contro il Bari, in programma domenica 17 agosto alle ore 21:15 (diretta su Canale 5 e SportMediaset.it), si terrà uno speciale momento di presentazione dei nuovi calciatori del Milan. Intorno alle 20:55, tra la fine del riscaldamento e il fischio d’inizio della gara, gli atleti scenderanno sul terreno di gioco per ricevere il caloroso benvenuto degli oltre 60mila tifosi che hanno già risposto 'presente' e animeranno gli spalti di San Siro. 

Leggi anche

Coppa Italia, i 32esimi: subito il Milan! Ecco la programmazione, i telecronisti e i talent SportMediaset

Un momento speciale attraverso cui dare ufficialmente il via alla stagione sportiva 2025/26 e inaugurare un nuovo capitolo della storia del Milan.

Leggi anche

Leao chiama Kean al Milan: "Insieme faremmo paura"

milan
bari
coppa italia
nuovi acquisti

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

01:55
HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

00:35
MCH MULLER PRESENTATO A VANCOUVER MCH

Scatta l'avventura americana di Muller: l'ex Bayern presentato a"Vancouver

03:01
Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

01:20
MCH PRESENTAZIONE MASTRANTUONO REAL MADRID 14/8 MCH

Un nuovo fenomeno per il Real: la presentazione di Mastantuono

02:55
Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

00:40
VISITE MEDICHE MATIJA FRIGAN PARMA 14/8 MCH

Parma, visite mediche per Matija Frignan

03:03
Vieira: "Fiducia e ambizione"

Vieira: "Fiducia e ambizione"

01:23
13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

01:35
Atalanta a porte aperte

Atalanta a porte aperte

01:36
Grosso: "Vogliamo partire forte"

Grosso: "Vogliamo partire forte"

01:44
Da Seattle a Monza

Da Seattle a Monza

01:47
Ritorna la Coppa Italia

Ritorna la Coppa Italia

02:05
Conte non si ferma

Conte non si ferma

00:30
De Winter a Milan Tv

De Winter a Milan Tv

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

I più visti di Milan

Milan, ecco Jashari: "Un sogno che si realizza per me e la mia famiglia"

Estupinan fa dimenticare Theo: "Tocca a me, voglio vincere". Terracciano: "Maignan mi ha accolto bene"

Milan, cosa va e cosa no: centrocampo e attacco, ecco i nodi da sciogliere

Gimenez: "Con Allegri sarà una grande stagione: sogniamo lo scudetto"

Maresca cala il poker su Allegri, Milan ko col Chelsea nell'ultima amichevole stagionale

Allegri: "Contento del lavoro, ora viene il bello. Modric doveva giocare meno, poi..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:19
Ten Hag come Mourinho: "Non sono Harry Potter"
21:49
Napoli, Politano: "Bilancio positivo, Conte sta cercando altre soluzioni"
21:30
Conference League, la Fiorentina sfiderà il Polissya ai play-off
21:26
Coppa Italia, Fabregas: "Como vuol andare più avanti possibile"
20:54
Ex arbitro De Marco incaricato da Figc per relazioni con club A e B