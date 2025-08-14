Il Milan presenta gli acquisti col Bari: tutto in diretta su Canale 5 e sito

In occasione della sfida casalinga di Coppa Italia contro il Bari, in programma domenica 17 agosto alle ore 21:15 (diretta su Canale 5 e SportMediaset.it), si terrà uno speciale momento di presentazione dei nuovi calciatori del Milan. Intorno alle 20:55, tra la fine del riscaldamento e il fischio d’inizio della gara, gli atleti scenderanno sul terreno di gioco per ricevere il caloroso benvenuto degli oltre 60mila tifosi che hanno già risposto 'presente' e animeranno gli spalti di San Siro.