Leao chiama Kean al Milan: "Insieme faremmo paura"

Rafa e Moise sono infatti grandi amici e pronta è arrivata la risposta di Leao: "Magari... Anche al Milan! Voglio molto bene a Moise, è mio fratello e insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti". Insomma, se non è un invito ufficiale per venire al Milan, poco ci manca. Va detto che la dirigenza rossonera è impegnata sì nella ricerca di un attaccante, ma gli sforzi al momento sono tutti sulla trattativa con Hojlund. Allo stesso tempo, il rinnovo di contratto tra Kean e la Fiorentina tarda ad arrivare e il tecnico del Milan Allegri ha sempre apprezzato l'attaccante azzurro sin dai tempi della Juventus.