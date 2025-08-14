Leao chiama Kean al Milan: "Insieme faremmo paura"

Il portoghese, durante una diretta social, ha risposto alla domanda di un utente: "Voglio molto bene a Moise, lo porterei al Milan"
Qualche parola, anche scherzosa e semiseria, basta in questi giorni ad accendere le fantasie di mercato. Soprattutto se si parla di Milan e attaccanti. Nelle ultime ore, ci ha pensato Leao ad aggiungere carne al fuoco, lanciando sul web un nome nuovo per l'attacco rossonero. Tutto è avvenuto durante una diretta su Twitch del numero 10 del Milan, a cui un utente ha chiesto: "Perché non porti Kean in live?".
Rafa e Moise sono infatti grandi amici e pronta è arrivata la risposta di Leao: "Magari... Anche al Milan! Voglio molto bene a Moise, è mio fratello e insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti". Insomma, se non è un invito ufficiale per venire al Milan, poco ci manca. Va detto che la dirigenza rossonera è impegnata sì nella ricerca di un attaccante, ma gli sforzi al momento sono tutti sulla trattativa con Hojlund. Allo stesso tempo, il rinnovo di contratto tra Kean e la Fiorentina tarda ad arrivare e il tecnico del Milan Allegri ha sempre apprezzato l'attaccante azzurro sin dai tempi della Juventus.
