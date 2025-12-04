Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Verona, Gagliardini squalificato: rebus a centrocampo

04 Dic 2025 - 20:32

Momento davvero difficile in casa Verona, la squadra scaligera si è allenata nel pomeriggio in vista del match di sabato sera. L'infortunio muscolare subito al Ferraris di Genova da Bradaric, limita ancora di più le scelte anche sugli esterni per il tecnico Zanetti, in vista della sfida in programma sabato sera al Bentegodi, contro l'Atalanta. Se Belghali sarà confermato sulla corsia di destra, sulla fascia opposta agirà invece il danese Frese. Problemi anche a centrocampo dove non ci sarà lo squalificato Gagliardini ne l'infortunato Serdar. Si prova il recupero di Akpa Akpro. 

Ultimi video

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

12:31
Italiano: "Gol vittoria meritato"

Italiano: "Gol vittoria meritato"

04:42
Cuesta: "Prestazione ottima"

Cuesta: "Prestazione ottima"

01:02
Benedyczak: "C'è delusione, testa al Pisa"

Benedyczak: "C'è delusione, testa al Pisa"

01:30
Lykogiannis: "Dobbiamo difendere la coppa"

Lykogiannis: "Dobbiamo difendere la coppa"

02:53
Bologna-Parma 2-1: gli highlights

Bologna-Parma 2-1: gli highlights

01:18
Cuesta: "Sono orgoglioso e dispiaciuto"

Cuesta: "Sono orgoglioso e dispiaciuto"

03:51
Fabiani: "Grande posta in palio"

Fabiani: "Grande posta in palio"

03:28
Italiano: "Abbiamo dato tutto"

Italiano: "Abbiamo dato tutto"

04:09
Tare: "Ci aspetta un avversario pericoloso"

Tare: "Ci aspetta un avversario pericoloso"

02:31
Immobile e Castro: "Questa vittoria ripaga tutta la fatica fatta"

Immobile e Castro: "Questa vittoria ripaga tutta la fatica fatta"

01:46:16
Bologna-Parma: partita integrale

Bologna-Parma: partita integrale

01:24
89' | Gol di Castro (Bologna-Parma 2-1)

Lo stacco di Castro vale i quarti: Bologna-Parma 2-1

01:19
38' | Gol di Rowe (Bologna-Parma 1-1)

Rowe ci prova due volte e alla fine fa centro: Bologna-Parma 1-1

01:18
13' | Gol di Benedyczak (Bologna-Parma 0-1)

Benedyczak gela il Dall'Ara in contropiede: Bologna-Parma 0-1

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

I più visti di Calcio

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:15
Juve, Perin: "Spalletti è fenomenale, un top per me"
21:04
Bologna, Italiano: "Con Immobile abbiamo una freccia in più"
21:00
Disordini a Bolzano, Daspo per sette tifosi del Palermo
20:58
Collina: "Pensiamo al Var per i calcio d'angolo ai Mondiali 2026"
20:53
Mondiali 2026, Trump conferma presenza a sorteggio gironi