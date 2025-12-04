Verona, Gagliardini squalificato: rebus a centrocampo

Momento davvero difficile in casa Verona, la squadra scaligera si è allenata nel pomeriggio in vista del match di sabato sera. L'infortunio muscolare subito al Ferraris di Genova da Bradaric, limita ancora di più le scelte anche sugli esterni per il tecnico Zanetti, in vista della sfida in programma sabato sera al Bentegodi, contro l'Atalanta. Se Belghali sarà confermato sulla corsia di destra, sulla fascia opposta agirà invece il danese Frese. Problemi anche a centrocampo dove non ci sarà lo squalificato Gagliardini ne l'infortunato Serdar. Si prova il recupero di Akpa Akpro.