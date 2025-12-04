Mondiali 2026, Trump conferma presenza a sorteggio gironi

I capi di governo dei tre Paesi ospitanti della Coppa del Mondo Fifa 2026 - Canada, Messico e Stati Uniti - si riuniranno a Washington DC per il sorteggio finale, previsto per il 5 dicembre presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Il primo ministro del Canada Mark Carney, la presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump hanno confermato la loro presenza a questo evento storico, in cui il mondo scoprirà la composizione dei 12 gironi da quattro per la prima Coppa del Mondo Fifa a 48 squadre, un momento davvero rivoluzionario nella storia del calcio.