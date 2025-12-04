Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali 2026, Trump conferma presenza a sorteggio gironi

04 Dic 2025 - 20:53

I capi di governo dei tre Paesi ospitanti della Coppa del Mondo Fifa 2026 - Canada, Messico e Stati Uniti - si riuniranno a Washington DC per il sorteggio finale, previsto per il 5 dicembre presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Il primo ministro del Canada Mark Carney, la presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump hanno confermato la loro presenza a questo evento storico, in cui il mondo scoprirà la composizione dei 12 gironi da quattro per la prima Coppa del Mondo Fifa a 48 squadre, un momento davvero rivoluzionario nella storia del calcio.

Ultimi video

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

12:31
Italiano: "Gol vittoria meritato"

Italiano: "Gol vittoria meritato"

04:42
Cuesta: "Prestazione ottima"

Cuesta: "Prestazione ottima"

01:02
Benedyczak: "C'è delusione, testa al Pisa"

Benedyczak: "C'è delusione, testa al Pisa"

01:30
Lykogiannis: "Dobbiamo difendere la coppa"

Lykogiannis: "Dobbiamo difendere la coppa"

02:53
Bologna-Parma 2-1: gli highlights

Bologna-Parma 2-1: gli highlights

01:18
Cuesta: "Sono orgoglioso e dispiaciuto"

Cuesta: "Sono orgoglioso e dispiaciuto"

03:51
Fabiani: "Grande posta in palio"

Fabiani: "Grande posta in palio"

03:28
Italiano: "Abbiamo dato tutto"

Italiano: "Abbiamo dato tutto"

04:09
Tare: "Ci aspetta un avversario pericoloso"

Tare: "Ci aspetta un avversario pericoloso"

02:31
Immobile e Castro: "Questa vittoria ripaga tutta la fatica fatta"

Immobile e Castro: "Questa vittoria ripaga tutta la fatica fatta"

01:46:16
Bologna-Parma: partita integrale

Bologna-Parma: partita integrale

01:24
89' | Gol di Castro (Bologna-Parma 2-1)

Lo stacco di Castro vale i quarti: Bologna-Parma 2-1

01:19
38' | Gol di Rowe (Bologna-Parma 1-1)

Rowe ci prova due volte e alla fine fa centro: Bologna-Parma 1-1

01:18
13' | Gol di Benedyczak (Bologna-Parma 0-1)

Benedyczak gela il Dall'Ara in contropiede: Bologna-Parma 0-1

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

I più visti di Calcio

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:15
Juve, Perin: "Spalletti è fenomenale, un top per me"
21:04
Bologna, Italiano: "Con Immobile abbiamo una freccia in più"
21:00
Disordini a Bolzano, Daspo per sette tifosi del Palermo
20:58
Collina: "Pensiamo al Var per i calcio d'angolo ai Mondiali 2026"
20:53
Mondiali 2026, Trump conferma presenza a sorteggio gironi