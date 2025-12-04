Collina: "Pensiamo al Var per i calcio d'angolo ai Mondiali 2026"

L'utilizzo del VAR per valutare anche i calci d'angolo non rallenterà le partite. Ne è convinto il responsabile arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina. La proposta della Fifa di introdurre il Var per controllare l'assegnazione dei calci d'angolo è stata respinta durante una riunione di ottobre dell'International Football Association Board (Ifab), che stabilisce le regole del gioco. Tuttavia - come riferisce la Bbc - l'organo di governo del calcio mondiale prevede di sperimentare l'idea in occasione delle fasi finali della Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. "Il criterio principale è l'assenza di ritardi. Con i calci d'angolo, c'è un ritardo fisiologico perché quando viene concesso un calcio d'angolo, normalmente si aspetta che i due difensori centrali arrivino", ha dichiarato Collina durante un briefing a Washington DC giovedì, quando gli è stato chiesto di eventuali ritardi. "Normalmente ci vogliono 10-15 secondi per preparare gli attaccanti. In questi 10-15 secondi, se il calcio d'angolo viene assegnato erroneamente, tutti hanno la prova che sia stata presa una decisione sbagliata", ha spiegato. Le misure saranno discusse ulteriormente nella prossima riunione dell'Ifab a gennaio. Nella riunione di ottobre, l'Ifab ha concordato che il Var potrebbe essere esteso per coprire i casi di secondi cartellini gialli mostrati erroneamente che portano a un rosso.