Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
l'indiscrezione

Milan-Fiorentina e le polemiche sul rigore: l'AIA non ferma Marinelli

Secondo i vertici arbitrali il contatto Parisi-Gimenez, seppure lieve, era da rigore. L'attaccante avrebbe accentuato troppo

di Redazione
20 Ott 2025 - 14:48

Il rigore concesso in Milan-Fiorentina continua a far discutere. Secondo Gazzetta, l’arbitro Livio Marinelli non verrà fermato dai vertici AIA che giustificano anche il VAR Rosario Abisso per il richiamo alla "On field review", mentre criticano Santi Gimenez per aver accentuato il contatto con Parisi. 

Marinelli e Abisso: decisioni giustificate dall'AIA

I vertici arbitrali hanno analizzato l’episodio e confermato la correttezza della decisione. Livio Marinelli non subirà stop, e il Var Rosario Abisso è stato ritenuto giustificato nel richiamare l’arbitro alla "On field review". La revisione ha evidenziato il rischio preso da Parisi, con un contatto ritenuto da rigore nonostante la lieve entità. La scelta di Marinelli, supportata da Abisso, è stata dunque validata, nonostante il dibattito acceso tra i tifosi.

Santi Gimenez e la simulazione: critiche dai vertici

Santi Gimenez, attaccante del Milan, è invece finito sotto i riflettori per aver accentuato il contatto con Parisi. Sebbene il fallo sia stato confermato, il suo atteggiamento post-contatto è stato giudicato esagerato. Il designatore Gianluca Rocchi aveva già affrontato il tema delle simulazioni lo scorso giugno: “La simulazione va combattuta. C’è una linea tra scena teatrale e conseguenza di un contatto. Le urla ‘disumane’ inducono l’arbitro a sbagliare”. In questo caso, la reazione di Gimenez non è stata parametrata alla lieve entità del colpo subito, alimentando le critiche.

Leggi anche

Cesari: "Tocco su Gimenez lieve, errore tecnico alla base"

milan-fiorentina
polemica
livio marinelli
gimenez
var

Ultimi video

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:09
MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

00:20
MCH GOLLONZO BAYERN MCH

Il "gollonzo" del Bayern, che ringrazia Bellingham

03:08
Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

03:14
Como-Juventus 2-0: gli highlights

Como-Juventus 2-0: gli highlights

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

01:14
Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

01:10
Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

01:12
Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

01:37
Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

I più visti di Milan

Tegola Pulisic, c'è lesione al bicipite femorale: i tempi di recupero

 Max Allegri

Allegri: "Ci sono giocatori che riposano per un mese, Saelemaekers c'è". Anche Nkunku ko

Scelte obbligate per Allegri, anche Loftus-Cheek out. In panchina quattro giovani

Profilo basso Allegri: "Messaggio al campionato? Nessuno. Avanti con entusiasmo, ma senza esaltarci che è ancora lunga"

DICH ALLEGRI LEAO

Allegri: "Leao va lasciato giocare, conta solo il campo"

DICH ALLEGRI DOPO TORINO

Allegri: "Non si deve essere contenti per il pari con la Juve ma arrabbiati"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:25
Juventus, Yildiz: "Daremo battaglia in A e Champions"
16:17
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e romanisti"
16:10
Bologna, Di Vaio: "Orsolini? Un sogno se andasse al Mondiale"
15:40
Figc, confermata la penalizzazione di 13 punti alla Triestina
15:37
Psg, Dembélé e Marquinhos convocati per il Bayer Leverkusen