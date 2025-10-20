Milan-Fiorentina e le polemiche sul rigore: l'AIA non ferma Marinelli

I vertici arbitrali hanno analizzato l’episodio e confermato la correttezza della decisione. Livio Marinelli non subirà stop, e il Var Rosario Abisso è stato ritenuto giustificato nel richiamare l’arbitro alla "On field review". La revisione ha evidenziato il rischio preso da Parisi, con un contatto ritenuto da rigore nonostante la lieve entità. La scelta di Marinelli, supportata da Abisso, è stata dunque validata, nonostante il dibattito acceso tra i tifosi.