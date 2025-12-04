Bologna, Italiano: "Con Immobile abbiamo una freccia in più"

"Abbiamo messo tutto per evitare la lotteria dei rigori, un secondo tempo molto positivo. La notizia più bella però il rientro di Immobile, che sta bene fisicamente e mentalmente. Da ora avremo una freccia in più in avanti". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano commenta ai microfoni di Mediaset la vittoria in Coppa Italia contro il Parma. "Da oggi proveremo anche a giocare con le due punte, Immobile per noi è troppo importante per l'attacco alla profondità. Ora c'è questa opzione, con lui che è un grande maestro", ha aggiunto.