Gattuso trema, ma è salvo (per ora): il Milan ha fiducia in lui

26/12/2018

Il panettone è andato di traverso e lo champagne, molto probabilmente, non verrà stappato. Dopo lo 0-0 di Frosinone il futuro di Gattuso sulla panchina del Milan è appeso un filo. La società fa trapelare di avere ancora fiducia in lui, ma evidente che contro la Spal servirà assolutamente invertire la rotta. E una vittoria potrebbe addirittura non bastare per salvare la sua posizione.



Il momento è delicato e Leonardo, Maldini, Gazidis e Scaroni sono molto delusi: la vittoria manca dal 2 dicembre, poi tre pareggi e due sconfitte con tanto di eliminazione dall'Europa League. Società che dopo il pareggio dello Stirpe ha preferito non parlare con la stampa. La sensazione è quella che l'esonero immediato è stato evitato solo per una questione di tempi: tra tre giorni si gioca una partita fondamentale per la corsa Champions.



Le alternativa sono sempre le solite: i sogni sono Conte e Wenger, ma in corsa c'è anche Donadoni che è pronto a subentrare in corsa e accettare un ruolo di traghettatore per poi giocarsi le sue carte.