Fonseca a "rischio zero": a Monza con Theo e Leao per tornare a vincere

A Monza, dove un anno fa il Milan uscì con le ossa rotte (4-2 per i brianzoli il risultato, ndr), Paulo Fonseca cerca invece il rilancio dopo il ko interno, e pesantissimo, contro il Napoli. Lui vuole ancora parlare di scudetto, forse più per "etichetta" che per reale convinzione, ma se Conte e Inzaghi stanno scivolando velocemente via, ecco che il calendario dell'uno e dell'altro (Atalanta e Inter per il Napoli, Venezia e Napoli per l'Inter), l'unica strada per la risalita passa dallo U-Power. Di lì si riprende il cammino o si abbandona definitivamente la corsa.



A parte Leao, reduce da un paio di panchine, il resto della formazione è più o meno la solita: Maignan in porta, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic (Gabbia è ancora infortunato) e Theo in difesa, Reijnders con Fofana in mezzo al campo, Chuk a destra e Pulisic a muoversi da sottopunta di Morata. Oggi il meglio che possa passare il convento, con qualche recupero utile se non altro alle rotazioni (Calabria e Jovic tornano a disposizione) e sperando che Abraham sia pronto almeno per la trasferta di Champions contro il Real al Bernabeu.