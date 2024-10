Milan, Fonseca e il caso-Leao: rilanciarlo per non spingerlo a Barcellona

Rilanciarlo per non rischiare di perderlo perché il punto, almeno così scrivono in Spagna e in particolare sul catalano Sport, è che Rafa Leao è finito nuovamente nel mirino del Barcellona e questa, in casa Milan, è tutto fuorché una buona notizia. Né tecnicamente né economicamente. Il rapporto non esattamente idilliaco con il tecnico Paulo Fonseca è seguito con attenzione dai blaugrana che, non è da escludere, potrebbero tornare a farsi vivi con il giocatore provando a portarlo lontano da Milano. Quando? Magari già a gennaio. A quali condizioni? In questo momento, visto il deficit di gol e assist, a condizioni molto vantaggiose e lontanissime dalla clausola monstre che i rossoneri si erano immaginati per un eventuale addio del loro giocatore migliore.