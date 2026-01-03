Milan, i dati che riportano alla mente l'ultimo scudetto: cortomusismo, imbattibilità e Leao decisivo

Eppure più di un indicatore racconta che i rossoneri sono molto di più che una squadra "rifondata" dopo la confusionaria scorsa annata e dunque ancora in cerca di identità. L'impronta di Allegri è bella decisa, e la si vede proprio in occasioni come quella di ieri sera dove l'emergenza infortuni viene scavallata grazie a tenacia, ordine e senso della misura. Dopo un primo tempo così così, quando comunque gli scossoni dalle parti di Maignan sono stati relativi, l'allenatore milanista ha rivelato di essersi fatto sentire negli spogliatoi tanto che, subito dopo l'intervallo, è arrivata la rete decisiva di Leao.