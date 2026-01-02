Serie A, Cagliari-Milan 0-1: Leao regala la vetta ad Allegri

© Getty Images
Il livornese, al ritorno in Sardegna, vince grazie al portoghese, a segno al 50': Inter momentaneamente superata. Debutto per Füllkrug
Nell'anticipo della diciottesima giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Cagliari e, in attesa di Inter-Bologna, si prende la vetta della classifica. Nel giorno del ritorno in Sardegna di Massimiliano Allegri, i rossoneri inaugurano il loro 2026 con un successo, anche se a partire meglio sono i rossoblù, spinti da Palestra. Nel primo tempo c'è equilibrio, ma nella ripresa escono dai blocchi meglio i rossoneri, che infatti trovano l'1-0 al 50' con il sinistro sotto la traversa di Leão, servito da Rabiot. Debutta anche Füllkrug, che entra proprio al posto dell'autore del gol giocando i primi minuti con il suo nuovo club. Inutile l'ingresso di Pavoletti per Pisacane: il Cagliari resta a 18 punti, il Milan sale a 38 e aspetta Inter e Napoli.
LE PAGELLE DEL MILAN
Maignan 6 - Chiamato poche volte in causa, ma fa il suo senza dover ricorrere a miracoli.
Tomori 6 - L'inglese regge senza problemi e ha anche modo di spingersi in avanti.
De Winter 6 - Insieme ai compagni di reparto ferma l'uomo del momento Kilicsoy.
Bartesaghi 6 - Messo da braccetto, non soffre le iniziative del Cagliari.
Saelemaekers 6,5 - Tra i più propositivi con i suoi cross respinti dalla difesa di casa.
Fofana 6 - A centrocampo mette il fisico per sopperire alle
Modric 6,5 - Più impegnato in recupero palla e interdizione che nel dettare gioco, ma sfiora il raddoppio con una punizione geniale.
Rabiot 6,5 - Corsa e qualità decisive: dal suo destro arriva l'assist per Leao.
Estupiñán 5,5 - Soffre particolarmente il duello fisico e tecnico con Palestra.
Loftus-Cheek 6 - Con i suoi inserimenti tiene impegnata la difesa di Pisacane.
Leao 7 - Torna ed è subito decisivo: prima le prove generali con una traversa a gioco fermo, poi l'1-0.
Füllkrug 6 - Primi minuti col Milan, fondamentali per entrare al meglio nel Mondo rossonero.
Ricci 6 - Entra per gestire e dare maggiore qualità.
Pulisic 6 - Inserito da Allegri per giocare in contropiede, ma non ha modo di incidere.
Gabbia 6 - Garantisce maggiore copertura al Milan, mettendoci il suo anche sulle palle alte contro Pavoletti.
IL TABELLINO
CAGLIARI-MILAN 0-1
Cagliari (3-5-2): Caprile 6,5; Zappa 5,5, Rodriguez 6, Luperto 6; Palestra 6,5, Adopo 5,5, Prati 5,5 (16' st Borrelli 5,5), Mazzitelli 5,5 (38' st Cavuoti sv), Obert 6 (16' st Idrissi 6); Kilicsoy 5,5 (38' st Pavoletti sv), Esposito 6 (21' st Gaetano 6). A disp.: Ciocci, Radunovic, Deiola, Di Pardo, Rog, Pintus, Mina, Liteta, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane 6
Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, De Winter 6, Bartesaghi 6; Saelemaekers 6,5, Fofana 6 (24' st Ricci 6), Modric 6,5, Rabiot 6,5, Estupiñán 5,5 (34' st Gabbia 6); Loftus-Cheek 6 (34' st Pulisic 6), Leao 7 (24' st Füllkrug 6). A disp.: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic, Castiello. All.: Allegri 7
Arbitro: Abisso
Marcatore: 5' st Leao
Ammoniti: Idrissi (C), Saelemaekers (M), Palestra (C)
LE STATISTICHE
Dal suo arrivo al Milan (2019/20) Rafael Leão (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez e a Riccardo Orsolini.
Il Milan ha ottenuto nove clean sheet dopo le prime 17 gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2011/12 (nove anche in quel caso, sempre con Massimiliano Allegri in panchina).
Il Milan è rimasto imbattuto per 16 sfide consecutive in una singola edizione di Serie A (11V, 5N) per la prima volta dal 2021/22 (stagione dell’ultimo Scudetto, con Stefano Pioli in panchina).
Il Milan (11 nel torneo in corso) ha superato i 10 successi nelle prime 17 gare stagionali di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2022/23 (11).
Il Milan è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime otto gare esterne in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07), dopo il 2020/21 (serie che arrivò fino a 10).
Il Cagliari, insieme alla Fiorentina, è una delle due squadre contro cui Rafael Leão ha realizzato più gol in Serie A (sei).
Adrien Rabiot ha partecipato ad una rete in due presenze consecutive in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2023 (tre di fila con la Juventus).
Adrien Rabiot ha raggiunto le 100 vittorie in Serie A, mentre Fikayo Tomori ha registrato 100 successi nei cinque maggiori campionati europei.
Massimiliano Allegri ha tagliato il traguardo delle 150 panchine con il Milan in Serie A, inoltre ha raggiunto i 1050 punti come allenatore nella massima serie.
Gabriele Zappa ha raggiunto le 150 presenze in Serie A.