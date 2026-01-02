Serie A, Cagliari-Milan 0-1: Leao regala la vetta ad Allegri

LE STATISTICHE

Dal suo arrivo al Milan (2019/20) Rafael Leão (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez e a Riccardo Orsolini.

Il Milan ha ottenuto nove clean sheet dopo le prime 17 gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2011/12 (nove anche in quel caso, sempre con Massimiliano Allegri in panchina).

Il Milan è rimasto imbattuto per 16 sfide consecutive in una singola edizione di Serie A (11V, 5N) per la prima volta dal 2021/22 (stagione dell’ultimo Scudetto, con Stefano Pioli in panchina).

Il Milan (11 nel torneo in corso) ha superato i 10 successi nelle prime 17 gare stagionali di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2022/23 (11).

Il Milan è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime otto gare esterne in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07), dopo il 2020/21 (serie che arrivò fino a 10).

Il Cagliari, insieme alla Fiorentina, è una delle due squadre contro cui Rafael Leão ha realizzato più gol in Serie A (sei).

Adrien Rabiot ha partecipato ad una rete in due presenze consecutive in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2023 (tre di fila con la Juventus).

Adrien Rabiot ha raggiunto le 100 vittorie in Serie A, mentre Fikayo Tomori ha registrato 100 successi nei cinque maggiori campionati europei.

Massimiliano Allegri ha tagliato il traguardo delle 150 panchine con il Milan in Serie A, inoltre ha raggiunto i 1050 punti come allenatore nella massima serie.

Gabriele Zappa ha raggiunto le 150 presenze in Serie A.