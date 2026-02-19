Il Milan deve ancora credere nello scudetto: la rimonta sull'Inter resta possibile. Il piano di Allegri per il derby

Questi sono gli ultimi due ganci a cui il Milan si deve aggrappare: la vulnerabilità dell’Inter e la possibilità di ridurre il distacco in un derby che per i nerazzurri è diventato tabù da parecchie edizioni. All’andata Allegri l’ha vinto “alla Allegri” e dietro quel ghigno che srotola durante le partite sta già pensando alla maniera migliore per centrare il bis. Non importa come, importa farlo. Perché quei tre punti in palio nel derby ne valgono sei. Valgono la possibilità di mettere sotto pressione l’Inter, possono valere la seconda stella. Al di là delle dichiarazioni di circostanza (“Puntiamo a entrare in Champions League”) che l’allenatore rossonero recita a soggetto dopo ogni partita, l’idea lo solletica parecchio. All’inizio del campionato nessuno gli dava pieno credito, la passata stagione sembrava portarsi dietro uno strascico fastidioso e difficile da eliminare. Allegri non si è fatto intimidire, ha detto quali erano i ruoli da coprire ed è stato in linea di massima accontentato, ha rimesso la chiesa al centro del villaggio e certi giocatori nel loro habitat naturale. Non si è spaventato dopo l’incredibile sconfitta all’esordio in campionato contro la Cremonese, ha promesso che non sarebbe più successo e infatti non è più successo.