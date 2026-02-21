le parole

Abodi sulla mancata grazia a Kalulu: "Decisione che rispetto ma non comprendo"

Le dichiarazioni del ministro dello Sport sul caso del difensore bianconero

21 Feb 2026 - 15:52
00:25 
videovideo

La scelta della Federcalcio di non togliere la squalifica al calciatore della Juventus Pierre Kalulu, vittima di simulazione "la rispetto, ma non la comprendo perché nel momento in cui diventa evidente e chiaro che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse serviva un po' di coraggio in più. Sarebbe stato opportuno". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano.

abodi
kalulu
gravina

DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

