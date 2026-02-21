Abodi sulla mancata grazia a Kalulu: "Decisione che rispetto ma non comprendo"

La scelta della Federcalcio di non togliere la squalifica al calciatore della Juventus Pierre Kalulu, vittima di simulazione "la rispetto, ma non la comprendo perché nel momento in cui diventa evidente e chiaro che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse serviva un po' di coraggio in più. Sarebbe stato opportuno". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano.