20 febbraio 1986, il Natale dei milanisti: così Berlusconi si inventò il Milan degli Invincibili

E che si trattasse in effetti di un atto di amore lo dice anche Adriano Galliani al Corriere della Sera: "Lo ha comprato senza sapere quanti debiti avesse la società. D'altra parte se il Milan fosse fallito avrebbe perso il titolo sportivo. Anche la mia vita è cambiata? Assolutamente sì. Io penso a Silvio Berlusconi ogni mattina al risveglio. Senza di lui, pur con gli stessi dirigenti, allenatori e campionissimi il Milan non avrebbe mai vinto 29 trofei in 31 anni. Sono stato fortunato a essere al suo fianco: era uno straordinario motivatore. Entravo ad Arcore camminando, uscivo volando pronto a piantare antenne sull'Everest, non a Montevecchia. Se lo dovessi paragonare a un calciatore, sarebbe Pelè".



Tra i ricordi non poteva mancare quello di Franco Baresi, il capitano di quel Milan: "A Milanello eravamo tutti ansiosi e curiosi per capire come sarebbe finita quella trattativa - dice a Franco Ordine per il Giornale -, facevamo un tifo disperato per lui. Con Farina eravamo in fondo a un tunnel, ecco come stavamo. A quel tempo, quando la squadra era in viaggio per le trasferte di campionato, i cancelli di Milanello venivano aperti per ospitare feste di matrimonio o di prima comunione, così da raccattare quale lira in più. Qualche mese dopo il suo arrivo ci riunì al castello di Pomerio e ci diede la famosa "mission": diventare la squadra più forte del mondo. Sulle prime quel traguardo venne accolto con un diffuso scetticismo, un anno dopo avevamo già lo scudetto sul petto. La giornata simbolo della cavalcata? Partirei dalla prima Coppa dei Campioni alzata nel cielo di Barcellona, per passare poi, nel giro di qualche mese, alla finale Intercontinentale di Tokyo: salimmo sul tetto del mondo e riuscimmo a dare un senso concreto al famoso discorso di Pomerio. Il nostro è stato un rapporto avvolgente, che si è arricchito sul piano umano quotidianamente di stima e affetto".