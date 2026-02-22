Sorpresa Guardiola: allo stadio a Brescia per Union-Pro Patria

Pep Guardiola è in tribuna allo stadio Rigamonti di Brescia per assistere alla gara tra Union Brescia e Pro Patria. L'allenatore del Manchester City conferma così un legame molto forte con Brescia dove ha giocato ai tempi di Mazzone e al fianco di Baggio. Al fianco del team manager Edoardo Piovani, Guardiola assiste alla partita da un box in tribuna centrale. Il motivo della visita è da ricondurre all'amicizia con Edoardo Piovani: Guardiola, infatti, si è recato a Brescia per festeggiare il compleanno del team manager delle rondinelle.