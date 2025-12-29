Milan spietato sotto porta col cecchino Pulisic: per Chris un gol ogni due tiri

La concretezza è uno dei capisaldi del calcio di Massimiliano Allegri. Uno dei pilastri della filosofia del "corto muso": basta un pallone per decidere una partita. E il Milan di questa stagione sembra aver appreso a pieno la lezione del suo maestro: i rossoneri sono tra le squadre più efficaci del nostro campionato. In 5 delle 16 partite di A disputate, il Diavolo è andato in gol alla prima conclusione verso la porta avversaria: Saelemaekers contro Napoli e Parma, Rafa Leao contro il Pisa, Ricci contro l'Atalanta e Rabiot contro il Torino.