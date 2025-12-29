Milan spietato sotto porta col cecchino Pulisic: per Chris un gol ogni due tiri

I rossoneri in gol al primo tiro in porta in 5 gare su 16. Capitan America implacabile con un gol ogni 73 minuti in campodi Redazione
La concretezza è uno dei capisaldi del calcio di Massimiliano Allegri. Uno dei pilastri della filosofia del "corto muso": basta un pallone per decidere una partita. E il Milan di questa stagione sembra aver appreso a pieno la lezione del suo maestro: i rossoneri sono tra le squadre più efficaci del nostro campionato. In 5 delle 16 partite di A disputate, il Diavolo è andato in gol alla prima conclusione verso la porta avversaria: Saelemaekers contro Napoli e Parma, Rafa Leao contro il Pisa, Ricci contro l'Atalanta e Rabiot contro il Torino.
Un rendimento che assicura al Milan una percentuale realizzativa del 12.6%, la migliore della Serie A. La curiosità è che il primato è condiviso con un'altra squadra: l'Inter. Due approcci agli antipodi che conducono al medesimo risultato: i nerazzurri infatti portano sulle spalle la nomea degli spreconi, e infatti guidano la classifica delle big chance fallite (30), ma il maggior numero di gol segnati rispetto al Milan (+8) fa si che la percentuale finale sia la stessa.
Non a caso il dato più incredibile sull'efficacia riguarda Christian Pulisic: Capitan America in questa stagione ha segnato 8 gol con 11 tiri verso la porta (respinte escluse), 16 totali. Una "follia" statistica: lo statunitense infatti va in gol ogni due tiri (50% di realizzazione), percentuale che aumenta al 73% se si considerano solo le conclusioni nello specchio. Un livello di precisione pareggiato soltanto da Rasmus Hojlund del Napoli (73,3).
I numeri di Pulisic però sono ancora più impressionanti se messi in relazione ai minuti giocati. L'ex Chelsea e Dortmund, nonostante sia il trascinatore del Milan in questa stagione, ha già dovuto fare i conti con diversi problemi fisici: su 1440 minuti di Serie A totali, Chris ne ha giocati appena 595. Nessun giocatore di Serie A con almeno 10 contribuzioni al gol (8 gol+2 assist) ha giocato meno di lui. Mettendo a rapporto il tempo in campo con i gol segnati esce una marcatura ogni 74 minuti. Numeri da cecchino con cui il Milan può continuare a sognare.