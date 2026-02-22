Atalanta: striscione dei tifosi contro restrizioni Coppa Italia

22 Feb 2026 - 13:35

"Anche la semifinale di Coppa Italia vietata. Società Atalanta: ci diamo una svegliata!". Recita così lo striscione, a firma Curva Pisani, ovvero la Nord della New Balance Arena di Bergamo, affisso dai tifosi dell'Atalanta sulla pizzeria restrostante proprio lo stesso settore dello stadio. Il riferimento è alla determinazione di 5 giorni fa dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive relativamente alla semifinale di andata del trofeo nazionale, in programma il prossimo 4 marzo all'Olimpico di Roma contro la Lazio. A causa dell'incontro "caratterizzato da profili di rischio", infatti, è stata decisa la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Bergamo "esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva 'Atalanta Bergamasca Calcio'", ovvero la Dea Card-fidelity card di cui il nucleo storico della Curva Nord nerazzurra è sprovvista.

Ultimi video

01:22
C'è vita senza Lautaro

C'è vita senza Lautaro

00:43
DICH BUONFIGLIO PER SITO 22/2 DICH

Buonfiglio: "Nuova candidatura per altra Olimpiade? Sì, ma serve squadra unita”

00:19
MCH ROVESCIATA ACHE COLONIA MCH

Colonia, la rovesciata di Ache all'angolo alto è la meraviglia di giornata

01:28
MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

02:38
DICH FABREGAS POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Fabregas: "La Juve è come il Real, una vittoria bellissima"

04:12
DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:43
DICH CUESTA PRE MILAN 21/2 DICH

Cuesta ci crede: "Equilibrio, ma con la consapevolezza di voler fare punti"

00:25
DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

02:31
DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

01:10
DICH NICOLA PRE ROMA DICH

Nicola: "C'è da lottare fino alla fine con la giusta lucidità"

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

01:31
Lecce-Inter, i precedenti

Lecce-Inter, i precedenti

01:42
Un weekend per ripartire

Un weekend per ripartire

01:22
C'è vita senza Lautaro

C'è vita senza Lautaro

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Di Gregorio non esce dal tunnel, Koopmeiners in difesa azzecca poco e Yildiz predica nel deserto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:00
Genoa, De Rossi: "In più del Toro abbiamo l'entusiasmo, Amorim sarà un pilastro"
14:45
Juve: contusione al polpaccio per Yildiz, da valutare in vista del Galatasaray
13:35
Atalanta: striscione dei tifosi contro restrizioni Coppa Italia
12:48
Il Werder Brema annulla il tour in Minnesota: "Là sparano alla gente"
12:47
Mls, Inter Miami di Messi sconfitta all'esordio con Los Angeles Fc