Atalanta: striscione dei tifosi contro restrizioni Coppa Italia

"Anche la semifinale di Coppa Italia vietata. Società Atalanta: ci diamo una svegliata!". Recita così lo striscione, a firma Curva Pisani, ovvero la Nord della New Balance Arena di Bergamo, affisso dai tifosi dell'Atalanta sulla pizzeria restrostante proprio lo stesso settore dello stadio. Il riferimento è alla determinazione di 5 giorni fa dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive relativamente alla semifinale di andata del trofeo nazionale, in programma il prossimo 4 marzo all'Olimpico di Roma contro la Lazio. A causa dell'incontro "caratterizzato da profili di rischio", infatti, è stata decisa la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Bergamo "esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva 'Atalanta Bergamasca Calcio'", ovvero la Dea Card-fidelity card di cui il nucleo storico della Curva Nord nerazzurra è sprovvista.