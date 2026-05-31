Mondiali: i convocati dell'Algeria, ci sono gli "italiani" Belghali e Ghedjemis

31 Mag 2026 - 20:43
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Il ct della nazionale algerina Vladimir Petkovic ha reso nota domenica pomeriggio la lista dei giocatori convocati per la Coppa del Mondo 2026, nella quale figura un solo calciatore della Serie A, il terzino destro dell'Hellas Verona Rafik Belghali. Convocato anche l'attaccante del Frosinone, neopromosso in Serie A, Farès Ghedjemis. Assente anche il centrocampista del Milan, attualmente in prestito alla Dinamo Zagabria, Ismaël Bennacer, esclusione che ha suscitato sorpresa e interrogativi tra molti tifosi dei "Les Verts".   L'Algeria disputerà la sua quinta partecipazione a una fase finale della Coppa del Mondo nel gruppo J, dove esordirà contro i campioni del mondo dell'Argentina, prima di affrontare Giordania e Austria.  Ecco la lista completa dei convocati:  Portieri: Luca Zidane (Granada Cf) Oussama Benbot (Usm Alger) Melvin Mastil (Stade Nyonnais) Abdelatif Ramdane (Mc Alger)   Difensori: Rafik Belghali (Hellas Verona) Achref Abada (Usm Alger) Rayan Aït-Nouri (Manchester City) Samir Chergui (Paris FC) Jaouen Hadjam (Bsc Young Boys) Zineddine Belaïd (Js Kabylie) Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund) Aïssa Mandi (Lille Osc) Mohamed Amine Tougaï (Espérance Sportive de Tunis)   Centrocampisti: Hicham Boudaoui (Ogc Nice) Houssem Aouar (Al-Ittihad Club) Nabil Bentaleb (Lille Osc) Ramiz Zerrouki (Fc Twente) Yacine Titraoui (Royal Charleroi Sc) Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)   Attaccanti: Riyad Mahrez (Al-Ahli Saudi Fc) Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg) Ahmed Nadhir Benbouali (Győri ETO Fc) Adil Boulbina (Al-Duhail Sc) Amine Gouiri (Olympique de Marseille) Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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