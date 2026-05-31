Milan senza dirigenza, arriva il remind della Figc: "Ricordatevi l'iscrizione al campionato"

Il Milan è nel caos. Dopo il comunicato con cui sono stati mandati via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, questi in casa rossonera sono i giorni dei casting, delle idee e dei colloqui, ma al momento il club è senza dirigenza e nonostante questo ci sono dei compiti basilari della società e alcune incombenze che non possono essere sottovalutate. In questo senso è molto significativo il retroscena raccontato sulle pagine del Corriere della Sera dalla collega Monica Colombo, secondo cui nei giorni scorsi in via Aldo Rossi sarebbe arrivata una telefonata di reminder da parte dei palazzi del governo calcistico per ricordare alla società rossonera, al momento senza vertici e rappresentati, che entro il 16 giugno va presentata la documentazione necessaria per iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Forse una precisazione inutile, ma in un momento di caos totale magari neanche tanto...