Milan senza dirigenza, arriva il remind della Figc: "Ricordatevi l'iscrizione al campionato"

31 Mag 2026 - 15:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ansa

© ansa

Il Milan è nel caos. Dopo il comunicato con cui sono stati mandati via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, questi in casa rossonera sono i giorni dei casting, delle idee e dei colloqui, ma al momento il club è senza dirigenza e nonostante questo ci sono dei compiti basilari della società e alcune incombenze che non possono essere sottovalutate. In questo senso è molto significativo il retroscena raccontato sulle pagine del Corriere della Sera dalla collega Monica Colombo, secondo cui nei giorni scorsi in via Aldo Rossi sarebbe arrivata una telefonata di reminder da parte dei palazzi del governo calcistico per ricordare alla società rossonera, al momento senza vertici e rappresentati, che entro il 16 giugno va presentata la documentazione necessaria per iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Forse una precisazione inutile, ma in un momento di caos totale magari neanche tanto...

videovideo
Leggi anche
 Christian Pulisic

Milan, dopo Leao e Modric anche Pulisic? "È stato un periodo difficile, ma ora devo guardare avanti"

Ultimi video

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

02:01
DICH INACIO X SITO 31/5 SRV

Inacio: "Convocazione un momento incredibile"

02:12
Le parole di Donnarumma

Le parole della "chioccia" Donnarumma

02:02
Stelle bosniache

Stelle bosniache tra Italia e Mondiale

01:32
Veleno De Bruyne

De Bruyne al veleno contro Conte

01:52
Milan-Leao, sipario

Milan-Leao, cala il sipario

00:48
MCH FESTA MONZA VERTICALE MCH

Monza in A, la festa dei tifosi in centro

00:22
MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

02:07
DICH DONNARUMMA 30/5 DICH

Donnarumma: "Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità"

01:28
Trofeo dei licei milanesi

Trofeo dei licei milanesi

02:28
A Budapest è tutto pronto

A Budapest è tutto pronto

02:30
Il futuro della Nazionale

Il futuro della Nazionale

02:11
Baldini ne ha per tutti

Baldini ne ha per tutti

01:30
Ora Frattesi può salutare

Ora Frattesi può salutare

03:03
ADL e gli allenatori

ADL e gli allenatori

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

I più visti di Calcio

DICH BALDINI CT ITALIA PER SITO 29/5 DICH

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

Chivu promuove Diouf

Chivu promuove Diouf

DICH BERGOMI SU INTER E NAZIONALE SRV

Bergomi ha le idee chiare: "Inter, prendi Paz. In nazionale sogno Guardiola"

Un anno di Allegri

L'annus horribilis di Allegri

Real Madrid - 7,725 miliardi

Il Real Madrid è il club che vale di più. Italiane fuori dalla top10: ecco la classifica

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:43
Milan senza dirigenza, arriva il remind della Figc: "Ricordatevi l'iscrizione al campionato"
14:29
Champions League 2025/26, la classifica dei ricavi: Psg al top, Inter prima italiana
14:08
Tifosi del Bari acquistano pagina su un quotidiano: "De Laurentiis vattene"
13:41
SportMediaset Live Riccione, tre domande a Ranocchia: Chivu, Palestra e... Stankovic
12:54
Modric, dopo la parola fine alla storia col Milan arriva l’indizio social sul proprio futuro