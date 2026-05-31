Tre domande a Viviano: il sogno De Zerbi, delusione Safonov e il portiere più forte al mondo oggi

Emiliano Viviano a 360 gradi dalla spiaggia di Piazzale San Martino a Riccione. Prima di intervenire ai talk di SportMediaset Live, l'ex portiere, oggi opinionista, racconta la sua visione del calcio moderno tra portieri, finale di Champions e il sogno, mai realizzato, di giocare per una squadra di De Zerbi. Bastano tre domande.
Finale Champions, chi ti ha impressionato di più tra Raya e Safonov?
"Diciamo che il Psg ha vinto la Champions senza il portiere fortissimo che aveva un anno fa con Donnarumma. Da Safonov mi aspettavo qualcosa in più anche sul gol dell'Arsenal, non questa nuova moda di uscire e fare la "croce" in modo esasperato. Preferisco i portieri all'italiana con le mani davanti. Raya arriva da due anni importanti, è cresciuto in modo costante".
Chi è il portiere più forte al mondo oggi?
"Se la giocano Courtois e Donnarumma, direi. Ma se sta bene, sempre Neuer. In Serie A, Svilar mi piace molto, prenderei lui. Poi il solito Maignan".
In quale squadra di oggi amerebbe giocare Viviano?
"Qualsiasi squadra di De Zerbi. Stiamo tornando a vedere un calcio propositivo anche in Italia, penso a Inter, Roma e Juventus. Si deve capire che ripaga un gioco del genere e spero si vada in quella direzione".