Tre domande a Viviano: il sogno De Zerbi, delusione Safonov e il portiere più forte al mondo oggi

"Diciamo che il Psg ha vinto la Champions senza il portiere fortissimo che aveva un anno fa con Donnarumma. Da Safonov mi aspettavo qualcosa in più anche sul gol dell'Arsenal, non questa nuova moda di uscire e fare la "croce" in modo esasperato. Preferisco i portieri all'italiana con le mani davanti. Raya arriva da due anni importanti, è cresciuto in modo costante".