Psg campione, Macron condanna: "Notte di violenze inqualificabili"

Champions 2026, notte di guerriglia a Parigi dopo il trionfo del Psg: oltre 400 arresti e un morto
© IPA | Scontri a Parigi dopo la finale Champions 2026
© IPA | Scontri a Parigi dopo la finale Champions 2026
"Non vogliamo più vedere queste cose": il presidente francese, Emmanuel Mcron, ha definito oggi "inqualificabili" le violenze "a Parigi e in altre città", seguite ieri sera alla vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal in finale di Champions League a Budapest. "Questo non è calcio, non è sport, non è quello che amiamo - ha detto il presidente accogliendo la squadra vincitrice all'Eliseo, con la coppa - grazie ai nostri poliziotti, ai nostri gendarmi. Saremo inflessibili con coloro che sono stati fermati. Non vogliamo più vedere queste cose. Chiuso. Ne abbiamo piene le tasche". Macron ha parlato di "scene di violenza inaccettabili" ed ha ringraziato il ministro dell'interno, il prefetto e "tutte le squadre mobilitate di fronte a qualcosa di inqualificabile".
© IPA | Scontri a Parigi dopo la finale Champions 2026
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Al fischio finale a Budapest, la festa per la seconda Champions League consecutiva al Psg è esplosa a Parigi. Una notte ben lontana però dalle immagini di felicità di una tifoseria che celebra la propria squadra, e che ha lasciato sul campo un morto e un ferito in gravissime condizioni, facendo registrare scontri violentissimi, lancio di razzi contro la polizia, saccheggi e aggressioni. E il grave blocco del Périphérique, la tangenziale di Parigi, in cui ha trovato la morte una persona che, in sella alla sua moto, è andato a schiantarsi contro un blocco di cemento. Nonostante il dispiegamento di 22.000 poliziotti e gendarmi, poco meno del doppio dell'anno scorso, per la vittoria della prima Champions del Psg, il bilancio della serata parla piuttosto chiaro: 780 fermi su tutto il territorio, il 32% in più del dopo-finale del 2025, 57 gendarmi e poliziotti feriti, oltre al morto e a 219 partecipanti ai festeggiamenti, 8 dei quali sono gravi, uno gravissimo. È un diciassettenne accoltellato non lontano dall'Arco di Trionfo da 4 aggressori che sono scesi dall'auto dopo averlo investito per poi picchiarlo selvaggiamente, accusandolo di un furto.
Un po' ovunque, non solo a Parigi ma a Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand, Grenoble e molti altri centri del Paese, sono stati saccheggiati negozi, commessi furti, date alle fiamme centinaia di biciclette, molti motorini, alcune auto. Un'altra scena di rara violenza è avvenuta nel centralissimo X arrondissement, a pochi passi dall'Opéra, dove i clienti seduti ai tavolini di un caffè sono stati investiti da un'auto, i cui occupanti hanno poi tentato di aggredire i poliziotti accorsi sparando loro razzi di fuochi d'artificio. Due persone hanno riportato danni seri, una è ricoverata in condizioni gravi. Nonostante tensioni, critiche e proteste, la festa non si è fermata. Dopo la nottata di guerriglia, nel pomeriggio i giocatori sono arrivati con la Coppa, sfilando poi a Champs-de-Mars fra 100.000 tifosi in delirio. Poi tutti all'Eliseo da Emmanuel Macron, il primo a postare ieri sera dopo il fischio finale di PSG-Arsenal il suo omaggio a "una nuova stella che brilla su Parigi".