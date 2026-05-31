Psg campione, Macron condanna: "Notte di violenze inqualificabili"

Al fischio finale a Budapest, la festa per la seconda Champions League consecutiva al Psg è esplosa a Parigi. Una notte ben lontana però dalle immagini di felicità di una tifoseria che celebra la propria squadra, e che ha lasciato sul campo un morto e un ferito in gravissime condizioni, facendo registrare scontri violentissimi, lancio di razzi contro la polizia, saccheggi e aggressioni. E il grave blocco del Périphérique, la tangenziale di Parigi, in cui ha trovato la morte una persona che, in sella alla sua moto, è andato a schiantarsi contro un blocco di cemento. Nonostante il dispiegamento di 22.000 poliziotti e gendarmi, poco meno del doppio dell'anno scorso, per la vittoria della prima Champions del Psg, il bilancio della serata parla piuttosto chiaro: 780 fermi su tutto il territorio, il 32% in più del dopo-finale del 2025, 57 gendarmi e poliziotti feriti, oltre al morto e a 219 partecipanti ai festeggiamenti, 8 dei quali sono gravi, uno gravissimo. È un diciassettenne accoltellato non lontano dall'Arco di Trionfo da 4 aggressori che sono scesi dall'auto dopo averlo investito per poi picchiarlo selvaggiamente, accusandolo di un furto.

Un po' ovunque, non solo a Parigi ma a Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand, Grenoble e molti altri centri del Paese, sono stati saccheggiati negozi, commessi furti, date alle fiamme centinaia di biciclette, molti motorini, alcune auto. Un'altra scena di rara violenza è avvenuta nel centralissimo X arrondissement, a pochi passi dall'Opéra, dove i clienti seduti ai tavolini di un caffè sono stati investiti da un'auto, i cui occupanti hanno poi tentato di aggredire i poliziotti accorsi sparando loro razzi di fuochi d'artificio. Due persone hanno riportato danni seri, una è ricoverata in condizioni gravi. Nonostante tensioni, critiche e proteste, la festa non si è fermata. Dopo la nottata di guerriglia, nel pomeriggio i giocatori sono arrivati con la Coppa, sfilando poi a Champs-de-Mars fra 100.000 tifosi in delirio. Poi tutti all'Eliseo da Emmanuel Macron, il primo a postare ieri sera dopo il fischio finale di PSG-Arsenal il suo omaggio a "una nuova stella che brilla su Parigi".