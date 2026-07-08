Amorim si presenta al popolo rossonero: "Mi sento a casa. Qui per vincere, non per evitare di perdere"

Il portoghese non ha mai nascosto la sua ammirazione per i rossoneri: "Mi ricordo di Ancelotti, ho guardato tantissimo anche Sacchi, il suo stile ha portato tantissime novità nel calcio. Per non parlare poi di Capello. Il passato del Milan è tutto l'insieme dei giocatori, da Van Basten a Gullit. Se dovessi scegliere un solo ricordo, sarebbe difficilissimo. Lo seguo da quando ero giovane. Sento questa responsabilità". Sul livello della Serie A, Amorim ha aggiunto: "È un campionato in cui è molto difficile vincere. Siamo qui non per evitare di perdere ma per vincere. È una bella sfida".