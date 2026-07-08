Le parole di Gerry Cardinale: "Nuovo corso, vogliamo vincere attaccando e abbiamo lavorato per farlo"

Gerry Cardinale ha cambiato marcia: il proprietario del Milan, dopo anni in cui ha preferito delegare, ha preso in mano i rossoneri muovendosi in prima persona. Ha accolto Ruben Amorim a Milanello, dandogli il benvenuto come nuovo allenatore del sodalizio milanese. Poi lo ha affiancato in conferenza stampa, mostrandosi desideroso di stare al fianco della squadra: "Per me è un piacere essere qui con voi, per la prima volta in cui sono proprietario del Milan, mi sono detto che ora dovevo concentrarmi sul club. Abbiamo fatto sei mesi di meeting di lavoro, in cui ho incontrato persone straordinarie. In tutto questo processo c'è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, cioè riportare il club al suo glorioso passato. Giochiamo per vincere, non per non perdere. Questo è il nostro stile, attacco, calcio eccitante ed entusiasmante. Vorrei creare qui una nuova cultura, attorno a me c'è un team con cui abbiamo lavorato, e abbiamo voluto Ruben come pietra fondante di questo nuovo corso. Per me è importantissimo parlare dell'organizzazione. Le operazioni che faremo parleranno da sole, e siamo felicissimi di iniziare questo percorso con Ruben Amorim".