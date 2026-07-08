Milan, adesso Amorim vuole un trequartista: due i nomi in pole, la strategia. Serve anche cedere

Gonçalo Ramos e Mario Gila non saranno gli unici rinforzi che il Milan consegnerà a Ruben Amorim. La campagna rafforzamenti dei rossoneri prosegue adesso con una priorità chiara: acquistare un nuovo trequartista che sappia saltare l'uomo e giocare su entrambe le fasce. Cardinale, anche in questo caso, ha messo in cantiere un investimento pesante. D'altronde i primi nomi sul taccuino, quelli di Kerim Alajbegović (ora al Bayer Leverkusen e reduce da un ottimo Mondiale) e Konstantinos Karetsas del Genk, sono profili interessanti ma costosi. Per entrambi non si va sotto i 30 milioni di euro e per l'assalto sarà necessario l'addio di un big, probabilmente Leao che è ufficialmente sul mercato.