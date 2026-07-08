MANOVRE ROSSONERE

Milan, adesso Amorim vuole un trequartista: due i nomi in pole, la strategia. Serve anche cedere

Il tecnico portoghese ha chiesto un fantasista, poi arriveranno anche un terzino sinistro e un nuovo centrale

08 Lug 2026 - 11:46
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Gonçalo Ramos e Mario Gila non saranno gli unici rinforzi che il Milan consegnerà a Ruben Amorim. La campagna rafforzamenti dei rossoneri prosegue adesso con una priorità chiara: acquistare un nuovo trequartista che sappia saltare l'uomo e giocare su entrambe le fasce. Cardinale, anche in questo caso, ha messo in cantiere un investimento pesante. D'altronde i primi nomi sul taccuino, quelli di Kerim Alajbegović (ora al Bayer Leverkusen e reduce da un ottimo Mondiale) e Konstantinos Karetsas del Genk, sono profili interessanti ma costosi. Per entrambi non si va sotto i 30 milioni di euro e per l'assalto sarà necessario l'addio di un big, probabilmente Leao che è ufficialmente sul mercato. 

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Poi il focus degli uomini mercato rossoneri si sposterà sulla fascia. Amorim ha bisogno di un nuovo terzino sinistra di spinta dato che Estupinian è sul mercato e Bartesaghi potrebbe essere adattato come braccetto di difesa. A proposito di difesa: oltre a Gila arriverà un altro elemento. Il preferito resta Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona che l'allenatore riabbraccerebbe molto volentieri. Ma il prezzo (costa 40 milioni), lo rende un obiettivo complicato, o comunque raggiungibile solo dopo altre cessioni. Ce ne saranno sicuramente a centrocampo dove Fofana e Loftus-Cheek sono in lista di sbarco. Non Rabiot che il Milan cercherà di trattenere al pari di Modric. Intanto Ismael Bennacer, non riscattato dalla Dinamo Zagabria e di ritorno quindi alla base, è in procinto di firmare con i qatarioti dell'Al Shamal.

Cardinale accoglie Amorim nel suo primo giorno a Milanello: "This is the new coach"

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