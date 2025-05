Allenatore Milan, Vincenzo Italiano è il preferito di Tare

I ragionamenti sul nuovo corso non possono che partire dalla scelta del tecnico: secondo quanto filtra, dai primi confronti tra Tare e Furlani, il nome preferito dall'ex Lazio per la panchina del Diavolo sarebbe Vincenzo Italiano. I vertici rossoneri sono convinti che il tecnico del Bologna sia l'uomo giusto da cui ripartire. Ma Fenucci e Saputo, un anno dopo lo "scippo" di Thiago Motta, non lasceranno andar via a cuor leggero il tecnico che ha riportato una coppa nella bacheca rossoblù dopo 51 anni, anzi. I dirigenti bolognesi hanno già messo sul tavolo di Italiano una proposta di rinnovo: un altro anno di contratto, fino a giugno 2027, e aumento dell'ingaggio a trecentomila euro netti a stagione. L'ex mister della Fiorentina si trova molto bene a Bologna e sta valutando con attenzione la proposta recapitatagli dal club.