Bufera Luis Diaz, in discoteca nonostante funerali Diogo

Bufera su Luis Diaz. In questi giorni di lutto per la morte di Diogo Jota e di suo fratello André, anche il colombiano è finito nel mirino delle critiche per essere mancato all'appello dei compagni di squadra del Liverpool presenti al funerale di Gondomar ieri mattina. Il colombiano, che era un grande amico di Diogo, si trovava in sudamerica per adempiere ad alcuni impegni con sponsor e influencer e non si è unito al cordoglio in presenza di tanti altri invece accorsi per le onoranze funebri. Anzi, l'attaccante dei Reds è stato attaccato per essere stato pizzicato a ballare mentre in Portogallo trasudava tristezza e dolore per Jota.