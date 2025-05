Ds Milan, scatto di Igli Tare: è lui il candidato in pole

Le uniche azioni mai scomparse del tutto sono quelle di Igli Tare. L'ex direttore della Lazio è un candidato serissimo per diventare il nuovo ds del rossonero: non è stato un caso che l'albanese sia stato avvistato all'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia persa dal Milan contro il Bologna. Nelle ultime ore infatti ci sarebbe stato un contatto telefonico in cui entrambe le parti si sono impegnate a riaggiornarsi a stretto giro di posta. A fine aprile c'erano stati anche due incontri con l'ad del Diavolo, Furlani, in cui si era immaginato il Milan del futuro. Poi un lungo silenzio, un po' per le riflessione e discussioni interne al Milan su una scelta, quella del ds, considerata importantissima per il futuro dei rossoneri, un po' per non togliere la concentrazione sull'ultimo obiettivo, la finale di Coppa Italia. Ora, a stagione ufficiosamente conclusa, è arrivato il momento delle scelte: al momento non sono previsti nuovi vertici con Tare per formalizzare l'intesa, ma, dopo il contatti telefonici, filtra un certo ottimismo per una conclusione positiva della trattativa.