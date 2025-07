Milan, cambio di nome per Milanello col nuovo sponsor

Questo tempio è ora pronto a scrivere un nuovo capitolo insieme a Clivet, che diventa il primo Naming Rights Partner nella storia della struttura. A partire da domani, giorno in cui si svolgerà il raduno in vista della nuova stagione, il Centro sarà ufficialmente denominato: "Centro Sportivo Milanello powered by Clivet". Clivet porta con sé un connubio unico di innovazione, efficienza e attenzione all'ambiente, promuovendo spazi sani e ad alte prestazioni in cui il benessere quotidiano - in particolare degli atleti - è al centro, contribuendo così a migliorare le prestazioni. Non si tratta solo di un cambio di nome, ma di un traguardo che riflette una visione condivisa di ambienti sportivi d'élite, in cui eccellenza e consapevolezza climatica procedono di pari passo.