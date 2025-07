Corvino: "Di Francesco vuole rifarsi, il Lecce lotterà con grande intensità"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Pantaleo Corvino ha spiegato le motivazioni che hanno portato il Lecce a scegliere Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore: "Per me questo è un aspetto relativo (le due retrocessioni in due anni, ndr): conta la qualità di un allenatore e Di Francesco ce l’ha. Lui desidera rifarsi, la sua voglia e il suo entusiasmo mi hanno spinto a proporlo alla società e poi a condividere con la proprietà questa scelta. Che Lecce ci dobbiamo aspettare? Un Lecce che lotterà con grande intensità, che non mollerà mai. Abbiamo la consapevolezza di partire come ultimi, ma cercheremo di lottare fino alla fine come abbiamo fatto in questi anni".