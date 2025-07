Real, Fran Garcia: "Semifinale con il PSG? È una finale di Champions"

Fran Garcia, difensore del Real Madrid in gol ieri nella sfida contro il Borussia Dortmund, ha parlato così al termine del match: "Sono contento non solo per la qualificazione e il premio MVP, ma anche per il lavoro svolto dalla squadra. Adesso cerchiamo di sfruttare il più possibile il resto e tra tre giorni sarà un'altra battaglia. Cerco di dare il massimo in ogni partita. È vero che mi sento bene, ho continuità e la fiducia dell'allenatore e dei miei compagni è sempre positiva. Il PSG? È una finale di Champions League. Loro sono in buona forma, ma noi ci stiamo sviluppando molto bene. La squadra sta lavorando bene".