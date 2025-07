Milan, senti Ricci: "Il mio ruolo? Mediano in un centrocampo a tre, mi ispiro a Pirlo"

"Il ruolo del mediano a tre è quello che sento più mio, ma nel corso degli anni ho imparato a fare anche altri tipi di ruoli - ha proseguito dando qualche indicazione sulle sue caratteristiche tecniche -. Sono partito mezz’ala in Serie B, con Juric sono arrivato a giocare in una mediana a due, dove ti vengono chieste più cose e devi fare tutto in maniera perfetta. Poi sono tornato a giocare mediano davanti alla difesa e il ruolo che sento più mio forse è quello". "Qualche milanista a cui mi ispiro? Il primo che mi viene in mente è Pirlo, ovviamente il maestro in quel ruolo - ha aggiunto -. Vedevo un po’ di video quando ero piccolo. Magari non sono riuscito a vedere moltissime partite ma me lo ricordo molto bene".