Musiala: 4-5 mesi di stop dopo infortunio con Donnarumma

Sospira Musiala ed il Bayern. Sospira Donnarumma protagonista suo malgrado dello scontro di gioco. L'infortunio di Jamal Musiala è molto grave, ma non drammatico come sembrava in un primo momento. Al ventiduenne è stata diagnosticata la frattura del perone della gamba sinistra. A questo si aggiunge la lesione dei legamenti. In sintesi: per quattro-cinque mesi sarà indisponibile. Ma potrebbe tornare a giocare già nel 2025. La diagnosi definitiva, però, verrà resa nota solo dopo il suo rientro in Germania. Dopo lo scontro con Donnarumma nei quarti di finale del Mondiale per club si temeva dovesse stare fermo molto, molto, più a lungo. Il problema è che da aprile il ragazzo aveva rimediato uno strappo al bicipite femorale della coscia sinistra che lo aveva tenuto lontano dal terreno di gioco per tre mesi. Dopo uno scontro con Donnarumma, Musiala è rimasto a terra urlando. Il portiere italiano non si è accorto subito della situazione. I medici del Bayern sono intervenuti immediatamente, trasportandolo negli spogliatoi in barella. Con la partita ancora in corso è subito stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto ai primi controlli. Oggi la prognosi che scongiura, fortunatamente, le ipotesi più gravi.