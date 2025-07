Milan, lunedì scatta l'Allegri-bis: alle 13 conferenza a Casa Milan. Primo allenamento nel pomeriggio

A Milanello sarà presente anche Samuele Ricci, arrivato mercoledì in città, non Luka Modric e Santiago Gimenez, gli unici due big che approderanno in ritiro in ritardo a causa degli impegni rispettivamente con Real Madrid e Messico. Discorso differente invece per Bennacer e Theo Hernandez: le vacanze dei due saranno prolungate nella speranza che si concretizzino le loro cessioni. Il terzino francese in particolare, è in attesa che l'addio in direzione Al Hilal diventi ufficiale. Infine è curioso il caso di Yacine Adli, rientrato dal prestito dalla Fiorentina. Per Allegri il centrocampista è fuori dal progetto, tanto dal doversi allenare con il Milan Futuro di Massimo Oddo.