Il Milan esce dal Settlement Agreement: chiuso accordo con la Uefa

In Via Aldo Rossi sono a posto anche sotto la voce “squad cost rule”, una norma del nuovo Fair Play Finanziario entrata in vigore a partire dalla stagione 2023/24, che prende in esame l’importo speso per la rosa e l’allenatore della prima squadra tra stipendi e commissioni per i trasferimenti nette rispetto ai ricavi rettificati. L’introduzione di questa norma è graduale e ha previsto una soglia massima del 90% nel 2023/24, prima di passare all’80% nel 2024/25 e al 70% dal 2025/26. Questo dato era inferiore al 50% al 30 giugno 2023 e secondo le stime di Calcio e Finanza si è attestato intorno al 57% per il 2024, dato in ogni caso sicuramente inferiore al 70%.