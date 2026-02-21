Allegri: "Se l’Inter cade, noi dobbiamo sfruttare l'occasione. Fabregas? Passiamo oltre”

"Modric? Nessuno se lo aspettava che potesse giocare così tanto. Ma speriamo che continui così fino a fine campionato. Non ci sono parole per descriverlo. Io mi emoziono un po’ quando parlo di lui. Quando hai davanti questi campioni, è una cosa meravigliosa, soprattutto quando giocano. Pulisic-Leao assieme? Stanno tutti bene, fortunatamente anche Pavlovic, nonostante avessimo temuto la frattura del perone. Pulisic sta meglio, Leao ha già giocato. Avere tutti a disposizione è importante, perché i cambi determinano le partite”, ha proseguito Allegri.