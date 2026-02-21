Gasperini: "Caso Kalulu-Bastoni? Simulazioni sono un problema"

"Caso Kalulu-Bastoni? Ci sono almeno altri due episodi altrettanto clamorosi". Così l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese, a proposito dell'episodio arbitrale che ha scatenato le polemiche dopo Inter-Juventus. "Si stanno creando grandi problemi di interpretazione e di difficoltà per tutti. Questo è un non regolamento, non è più condiviso da troppi e viene interpretato e giustificato in modo troppo diverso", ha dichiarato. "Il calcio è uno sport di contatto, se mi togli il contrasto mi togli un gesto tecnico bellissimo e spettacolare per il calcio. Se lo togli a me piace molto meno. I falli di mano sono un problema da sempre, le simulazioni un problema recente dovuto alle interpretazioni fatte col fotogramma televisivo. Il fermo immagine ha accelerato tutte queste simulazioni", ha spiegato Gasperini.