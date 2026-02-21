Gasperini: "Caso Kalulu-Bastoni? Simulazioni sono un problema"

21 Feb 2026 - 14:29

"Caso Kalulu-Bastoni? Ci sono almeno altri due episodi altrettanto clamorosi". Così l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese, a proposito dell'episodio arbitrale che ha scatenato le polemiche dopo Inter-Juventus. "Si stanno creando grandi problemi di interpretazione e di difficoltà per tutti. Questo è un non regolamento, non è più condiviso da troppi e viene interpretato e giustificato in modo troppo diverso", ha dichiarato. "Il calcio è uno sport di contatto, se mi togli il contrasto mi togli un gesto tecnico bellissimo e spettacolare per il calcio. Se lo togli a me piace molto meno. I falli di mano sono un problema da sempre, le simulazioni un problema recente dovuto alle interpretazioni fatte col fotogramma televisivo. Il fermo immagine ha accelerato tutte queste simulazioni", ha spiegato Gasperini.

Ultimi video

01:35
Leao dopo 40 giorni

Leao dopo 40 giorni

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

01:31
Lecce-Inter, i precedenti

Lecce-Inter, i precedenti

01:42
Un weekend per ripartire

Un weekend per ripartire

01:22
C'è vita senza Lautaro

C'è vita senza Lautaro

01:27
Andy Diouf è pronto

Andy Diouf è pronto

01:40
Domani Atalanta-Napoli

Domani Atalanta-Napoli

01:33
Castro e Pellegrino

Castro e Pellegrino

01:18
Il rientro di Rabiot

Il rientro di Rabiot

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

04:54
DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

01:38
Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

02:10
Tegola Inter, Lautaro ko

Lautaro, ecco la diagnosi: il derby ora è mission impossible

01:54
Massimiliano Allegri

Allegri, già tre espulsioni al Milan: è un nervosismo da scudetto?

01:46
L'Inter di Pio Esposito

Pio Esposito si prende l'Inter sui muscoli: senza Lautaro, l'attacco è nelle sue mani

01:35
Leao dopo 40 giorni

Leao dopo 40 giorni

I più visti di Calcio

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri: "L'Inter? Sta viaggiando a una media impressionante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:51
Fabregas chiude il caso Saelemaekers: "Ho chiesto scusa, accetterei anche prova Tv"
14:29
Gasperini: "Caso Kalulu-Bastoni? Simulazioni sono un problema"
13:29
Abodi: "Su Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"
13:16
Mls al via, Inter Miami e Messi pronti a difendere titolo
12:52
"Balene, ciccione, siete delle me**e": nuovo caso di violenze nella ritmica