Fabregas chiude il caso Saelemaekers: "Ho chiesto scusa, accetterei anche prova Tv"

21 Feb 2026 - 14:51
© IPA

© IPA

"Sono il primo a rendersi conto che ho sbagliato e che non si può toccare un calciatore. Poi si può massacrare di più o meno, trovare scuse, ma il risultato della partita non c'entra niente con questo". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas, intervenuto a Dazn, torna sull'episodio della partita contro il Como con il suo tentativo di trattenere il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers. "Io ho chiesto scusa, se ci fosse la prova Tv accetterei tutte le situazioni che ci sono. Dopo di che volterei la pagina, questo è il calcio. So che ho sbagliato, ma sono molto giovane ed è importante imparare da questa situazione per il futuro. Ora penso alla Juventus, per noi è una grande prova", ha concluso prima della partita contro la Juve. 

videovideo
cesc fabregas
milan
como
alexis saelemekers
prova tv
squalifica

Ultimi video

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:43
DICH CUESTA PRE MILAN 21/2 DICH

Cuesta ci crede: "Equilibrio, ma con la consapevolezza di voler fare punti"

00:25
DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

02:31
DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

01:10
DICH NICOLA PRE ROMA DICH

Nicola: "C'è da lottare fino alla fine con la giusta lucidità"

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

01:31
Lecce-Inter, i precedenti

Lecce-Inter, i precedenti

01:42
Un weekend per ripartire

Un weekend per ripartire

01:22
C'è vita senza Lautaro

C'è vita senza Lautaro

01:27
Andy Diouf è pronto

Andy Diouf è pronto

01:40
Domani Atalanta-Napoli

Domani Atalanta-Napoli

01:33
Castro e Pellegrino

Castro e Pellegrino

01:18
Il rientro di Rabiot

Il rientro di Rabiot

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

I più visti di Calcio

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri: "L'Inter? Sta viaggiando a una media impressionante"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:04
Pisa, Hiljemark: "Non faccio calcoli, a Firenze per combattere"
18:04
Premier League: vince il Brighton, frenano Aston Villa e Chelsea
17:59
Bundesliga: vincono Bayern, Union Berlino e Augsburg
17:47
Como, Fabregas: "Prestazione top, ma per la Champions è presto"
17:12
Serie B: vincono Venezia, Mantova, Palermo e Catanzaro