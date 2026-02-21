Fabregas chiude il caso Saelemaekers: "Ho chiesto scusa, accetterei anche prova Tv"

"Sono il primo a rendersi conto che ho sbagliato e che non si può toccare un calciatore. Poi si può massacrare di più o meno, trovare scuse, ma il risultato della partita non c'entra niente con questo". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas, intervenuto a Dazn, torna sull'episodio della partita contro il Como con il suo tentativo di trattenere il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers. "Io ho chiesto scusa, se ci fosse la prova Tv accetterei tutte le situazioni che ci sono. Dopo di che volterei la pagina, questo è il calcio. So che ho sbagliato, ma sono molto giovane ed è importante imparare da questa situazione per il futuro. Ora penso alla Juventus, per noi è una grande prova", ha concluso prima della partita contro la Juve.