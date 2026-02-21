Cremonese, i convocati per la Roma: tre assenti per Nicola

21 Feb 2026 - 16:00

Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Roma-Cremonese, sfida valida per la 26ª giornata di Serie A in programma domenica 22 febbraio alle ore 20.45 allo “Stadio Olimpico”. Assenti Baschirotto (problema muscolare che sarà rivalutato nei prossimi giorni), Moumbagna (affaticamento) e Floriani Mussolini (affaticamento).

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava 

DIFENSORI  
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 25 Pavesi, 55 Folino

CENTROCAMPISTI  
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo

ATTACCANTI  
9 Djuric, 10 Vardy, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

