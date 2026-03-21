Milan, Allegri: "Le proteste? Furia del momento. Importante tornare alla vittoria"

Poi Max riserva una carezza a Pavlovic, uno dei calciatori più cresciuti sotto la sua gestione e autore di un grande gol, e agli attaccanti che continuano il digiuno sotto porta: "Tiro di Pavlovic? Lui è così, stasera mi è piaciuto molto: ha carattere, anima.. sta crescendo molto e sono contento. Mancano gol degli attaccanti? Non chiedo niente a nessuno questa settimana perché l'unica cosa che avevo chiesto prima di questa partita era di non rovinarmi questa sosta".