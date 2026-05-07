Udinese: Karlstrom rinnova per due anni

Udinese Calcio ha annunciato, sui propri canali ufficiali, il rinnovo del contratto con il capitano Jesper Karlstrom fino al 30 giugno 2028: il vincolo attuale sarebbe scaduto tra meno di due mesi. Fino ad ora il centrocampista svedese ha totalizzato 74 presenze con un gol realizzato. Il capitano bianconero è stato schierato per quasi tutti i minuti a disposizione in questa stagione arrivando a disputarne ben 3.085, tra Serie A e Coppa Italia, sui 3.150 disponibili nell'ambito delle 35 partite da lui giocate finora. Ne ha poi saltate due in campionato, una per squalifica e l'ultima per infortunio. "Sono molto felice di proseguire quest'esperienza - sottolinea Karlstrom - l'Udinese è un club importante di cui sono onorato di essere capitano. Non vedo l'ora di finire al meglio questa stagione di continuare, nei prossimi 2 anni, a vestire questa maglia lottando per raggiungere nuovi traguardi insieme. Ringrazio la società per la fiducia e i tifosi per l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi 2 anni ho apprezzato i valori dell'Udinese e della sua gente e sono felice di rappresentarli sul campo". Karlstrom sarà protagonista con la Svezia ai prossimi Mondiali.