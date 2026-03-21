Serie A: tris Milan sul Torino, Allegri mette pressione all'Inter

La 30a giornata riporta il sorriso al Milan, che vince il complicato match contro un Torino in forma, reduce da due successi nelle ultime tre gare. I rossoneri rilanciano Füllkrug con Pulisic e ritrovano (nel finale) Gimenez, ma non riescono a incidere sul match nel primo tempo. Il Toro si costruisce delle buone occasioni con Prati e Simeone, sfiora il gol con Vlasic e spaventa Maignan: decisivo il francese, che evita la rete di Zapata. I rossoneri reagiscono con Bartesaghi e Rabiot, poi passano: gran tiro al volo di Pavlovic dal limite ed è 1-0 al 37'. I granata sfiorano subito il pari, poi lo trovano col tap-in di Simeone (44') e riaprono i giochi. L'approccio nella ripresa del Milan, però, è letale: Pulisic ispira il gol di Rabiot (54'), Fofana trova l'uno-due immediato (56') ed è 3-1. Il doppio colpo sembra annientare il Torino, che viene risvegliato dai cambi di D'Aversa e rischia di accorciare con Simeone, per poi farlo su rigore: Pavlovic stende il Cholito, Vlasic sigla il 3-2 (83'). Finisce così, nonostante qualche minuto d'apnea: Milan sempre secondo e, per ora, a -5 dall'Inter.