MILAN-TORINO 3-2

Serie A: tris Milan sul Torino, Allegri mette pressione all'Inter

I rossoneri vincono 3-2 a San Siro, dopo una grande sofferenza nel primo tempo, e si portano momentaneamente a -5 dalla capolista

21 Mar 2026 - 20:22
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La 30a giornata riporta il sorriso al Milan, che vince il complicato match contro un Torino in forma, reduce da due successi nelle ultime tre gare. I rossoneri rilanciano Füllkrug con Pulisic e ritrovano (nel finale) Gimenez, ma non riescono a incidere sul match nel primo tempo. Il Toro si costruisce delle buone occasioni con Prati e Simeone, sfiora il gol con Vlasic e spaventa Maignan: decisivo il francese, che evita la rete di Zapata. I rossoneri reagiscono con Bartesaghi e Rabiot, poi passano: gran tiro al volo di Pavlovic dal limite ed è 1-0 al 37'. I granata sfiorano subito il pari, poi lo trovano col tap-in di Simeone (44') e riaprono i giochi. L'approccio nella ripresa del Milan, però, è letale: Pulisic ispira il gol di Rabiot (54'), Fofana trova l'uno-due immediato (56') ed è 3-1. Il doppio colpo sembra annientare il Torino, che viene risvegliato dai cambi di D'Aversa e rischia di accorciare con Simeone, per poi farlo su rigore: Pavlovic stende il Cholito, Vlasic sigla il 3-2 (83'). Finisce così, nonostante qualche minuto d'apnea: Milan sempre secondo e, per ora, a -5 dall'Inter.

IL TABELLINO
Milan-Torino 3-2
Milan (3-5-2) - Maignan; Tomori (1' st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Odogu), Fofana (25' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug (25' st Nkunku), Pulisic (32' st Gimenez). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, Jashari. All. Allegri.
Torino (3-5-2) - Paleari; Saul Coco, Ismajli, Ebosse (43' st Kulenovic); Pedersen, Vlasic, Prati (18' st Ilkhan), Gineitis (29' st Casadei), Rafa Obrador (43' st Nkounkou); Simeone, Zapata (18' st Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze. All. D'Aversa.
Arbitro: Fourneau.
Marcatori: 37' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 9' st Rabiot (M), 11' st Fofana (M), 38' st Vlasic rig. (T).
Ammoniti: Tomori (M), Pavlovic (M), Gimenez (M).

LE STATISTICHE DI MILAN-TORINO

Luka Modric ha tagliato questa sera il traguardo delle 550 presenze nei Big-5 campionati europei: dalla sua stagione d’esordio in questi tornei (con il Tottenham nel 2008/09), solo Antoine Griezmann (555) ne ha giocate più del croato nel periodo (550, appunto, come Dani Parejo).

Dal suo arrivo al Milan (2023/24), Christian Pulisc è l’unico giocatore di Serie A capace di segnare almeno 30 reti (31G) e fornire almeno 20 assist nel periodo nel torneo (20A).

Il Milan ha perso non più di tre delle prime 30 gare stagionali di Serie A (18V, 9N, 3P) per la prima volta dal 2004/05 con Carlo Ancelotti in panchina.

Prima di Giovanni Simeone (otto, oggi), l’ultimo argentino del Torino a realizzare otto reti in una singola stagione di Serie A era stato Maxi López nel 2014/15.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha segnato tre gol all'andata e al ritorno contro il Torino in questo campionato; una squadra del tecnico toscano non segnava almeno tre reti contro un singolo avversario in una stagione dal 2021/22 (contro la Sampdoria con la Juventus in quel caso).

Il Milan è rimasto imbattuto per 30 gare casalinghe di fila contro il Torino in Serie A (21V, 9N) e solo contro l’Hellas Verona ha fatto meglio in match interni in campionato: 34, tra maggio 1958 e dicembre 2025.

Prima rete casalinga per Adrien Rabiot sulle cinque totali di questo campionato; prima di oggi, l’ultimo gol interno messo a segno dal francese in Serie A risaliva al 12 maggio 2024 (vs Salernitana con la Juventus).

Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei rigori, Nikola Vlasic è quello che ne ha calciati di più nelle ultime due stagioni di Serie A (2024/25): 6/6.

Il Torino è la formazione contro cui Adrien Rabiot ha segnato più reti in Serie A: tre, due con il Milan e una con la Juventus.

Il Torino ha perso tre trasferte di fila con almeno due reti al passivo in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2020 (vs Inter, Juventus e Roma in quel caso).

Giovanni Simeone ha realizzato otto reti in questo campionato e l’ultima volta che aveva fatto meglio in una singola stagione di Serie A risaliva al 2021/22: 17 con l’Hellas Verona.

Escludendo i terzini, nessun difensore ha segnato più reti casalinghe di Strahinja Pavlovic in questo campionato: tre, come Kabasele e Kempf.

Da quando è disponibile il dato sui tiri (2004/05) è la prima volta che il Torino effettua più di 10 conclusioni totali in un 1° tempo di Serie A contro il Milan (12, oggi).

Duván Zapata ha raggiunto questa sera quota 350 presenze in Serie A: dalla sua prima stagione in Italia (2013/14), solo Piotr Zielinski (406) ha disputato più match rispetto al colombiano tra i giocatori stranieri nel periodo nel massimo torneo (350, appunto).

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