che bufera Real, la petizione per cacciare Mbappé diventa un caso mondiale: milioni di firme

È sempre più terra bruciata intorno all'attaccante francese: la petizione lanciata dai tifosi furiosi per la sua vacanza in Sardegna, partita con l'obiettivo di raggiungere 200mila firme,"ha superato i 17"milioni di firme...""Tifosi del Real Madrid, fate sentire la vostra voce - è l'appello allegato - Se credete che sia necessario un cambiamento, non rimanete in silenzio: firmate questa petizione e difendete ciò che ritenete sia meglio per il futuro del club".