Pavlovic-Simeone come Parisi-Gimenez, furia Allegri: "Io ci provo a stare calmo ma così smetto di allenare"

21 Mar 2026 - 20:29
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"Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare", queste le parole, furiose, di Max Allegri rivolte alla terna arbitrale dopo il rigore concesso al Torino per il contatto tra Pavlovic e Simeone all'interno dell'area di rigore rossonera. Il penalty è stato assegnato soltanto dopo che l'arbitro Fourneau è stato richiamato al Var per rivedere l'azione. L’episodio, per dinamica e zona del contatto, ricorda molto il rigore concesso proprio ai rossoneri in Milan-Fiorentina per un intervento simili di Parisi su Gimenez che, successivamente, a Open Var era stato definito "non da rigore". 

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L'esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli, ha commentato così il rigore assegnato ai granata: "Episodio che l'arbitro non ha visto. Richiamato al monitor per una manata al volto che poi ha portato al giallo di Pavlovic. Hanno valutato che il colpo sia stato tale da impedire a Simeone di arrivare sul pallone. L’episodio ricorda quello che avevamo visto in Milan-Fiorentina con Parisi: in quella situazione De Marco aveva detto che la valutazione di campo era stata corretta e che il Var non sarebbe dovuto intervenire. In questo caso probabilmente è stata valutata una differenza di intensità. Per questo Fourneau è stato richiamato. Torniamo sul tema della valutazione dell'intensità: un aspetto soggettivo da cui non usciremo mai. Il calcio è un gioco di contatto e l’intensità non potrà mai essere eliminata del tutto". 

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