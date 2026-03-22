Milan, Leao infortunato ma convocato dal Portogallo. Allegri: "Non può giocare"

Dopo lo stop nel corso dell'allenamento di venerdì, Rafa Leao è stato sottoposto sabato mattina a una risonanza magnetica che non ha evidenziato alcuna lesione all'adduttore. L'attaccante rossonero, non convocato per il match contro il Torino, dopo il weekend dovrebbe comunque partire per il Portogallo per un ulteriore check con lo staff medico della sua nazionale, che giocherà in amichevole contro Messico e Stati Uniti.