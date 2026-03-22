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Milan, Leao infortunato ma convocato dal Portogallo. Allegri: "Non può giocare"

Il portoghese ha saltato il match contro il Torino per un problema all'adduttore destro, gli esami hanno escluso lesioni

22 Mar 2026 - 09:55
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Dopo lo stop nel corso dell'allenamento di venerdì, Rafa Leao è stato sottoposto sabato mattina a una risonanza magnetica che non ha evidenziato alcuna lesione all'adduttore. L'attaccante rossonero, non convocato per il match contro il Torino, dopo il weekend dovrebbe comunque partire per il Portogallo per un ulteriore check con lo staff medico della sua nazionale, che giocherà in amichevole contro Messico e Stati Uniti.

"Rafa non è assolutamente in grado di giocare, nella rifinitura ha sentito questo riacutizzarsi del fastidio all’adduttore" ha detto Allegri dopo il Torino. Il Milan dunque si attende che, al massimo, il ct Roberto Martinez lo convochi solo per fare ulteriori esami, confermare l'infortunio per poi consentire a Leao di tornare immediatamente in Italia per curarsi.

Lo stop era arrivato a chiudere una settimana comunque di per sè già tormentata dopo lo 'scontro' sul campo dell'Olimpico con Pulisic e il successivo diverbio con mister Allegri al momento della sostituzione. Un caso poi risolto dallo stesso allenatore rossonero che tuttavia dovrà comunque rinunciare al portoghese, nuovamente alle prese con quel fastidio all'adduttore destro che lo tormenta ormai da mesi. 

I giornali sportivi: domenica 22 marzo 2026

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