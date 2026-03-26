Allegri mago anche al casinò: "A Venezia ci fece vincere 10 milioni di lire"

Pigliatutto in panchina, vincente con i cavalli, ma anche mago al casinò. Le "doti" di Max Allegri si allungano dopo che Gianluca Atzori, ex compagno di squadra del tecnico del Milan ai tempi del Perugia di Galeone, ha svelato un gustoso retroscena. "Ad Allegri piaceva il casinò, ci sapeva fare", ha detto l'oggi 55enne allenatore a "DoppioPasso Podcast". "Andammo a giocare a Venezia (era la stagione 1995-1996, ndr) e Allegri ci disse che se avessimo vinto saremmo andati al casinò e per questo ci chiese di portarci dietro anche l’abito. Io e Cristiano Giunti mettemmo 500mila lire a testa e li demmo ad Allegri. Il croupier fece girare la pallina e capitò sul numero giusto: ricordo che Max si gasò come un bambino di 2 anni e vincemmo 36 volte la posta".