Allegri: "Gimenez convocato, in attacco bisogna darsi tutti una svegliata. Così ho calmato Leao"

Il discorso poi torna sempre sullo scontro tra l'americano e Rafa: "Come ho calmato Leao? Pulisic non l'ha visto, tutto qui. Ma è capitato anche altre volte. La differenza con il calcio è l'ultimo passaggio. Comunque sono cose che durante la stagione succedono, è normale. A Roma abbiamo fatto diversi errori tecnici negli ultimi 30 metri, da qui alla fine avere cinque punte a disposizione è molto importante. Rafa può fare il centravanti, quando si allarga si sente più a suo agio ma esce un po' dalla partita. Col Torino dobbiamo fare una partita difensivamente migliore. Nel primo tempo abbiamo preso 9 ripartenze, il numero massimo di quest'anno. Ma la partita della Lazio è figlia dalla partita di Cremona, che era stata già una partita spezzata. Il derby è diverso, hai un'attenzione diversa".