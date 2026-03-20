Allegri: "Gimenez convocato, in attacco bisogna darsi tutti una svegliata. Così ho calmato Leao"
Il tecnico rossonero verso il Torino: "Sullo scudetto l'Inter ha il destino nelle proprie mani. Col club non abbiamo ancora parlato del futuro"
"Domani Gimenez sarà convocato, adesso bisogna restare sereni e fare punti. Questo è l'unica cosa che conta". Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida con il Torino, butta l'acqua sul fuoco dopo una settimana di voci e tensioni a seguito della diatriba Pulisic-Leao all'Olimpico. Ai due attaccanti però il tecnico toscano manda un messaggio molto chiaro: "Siamo in cinque adesso, bisogna darsi una svegliata tutti". Come a dire: nessuno ha il posto assicurato, bisogna lavorare per guadagnarsi la titolarità. A questo punto non sono escluse sorprese già con i granata dato "che non sarà facile, con D'Aversa stanno facendo bene. Sarà importante non strafare".
Il discorso poi torna sempre sullo scontro tra l'americano e Rafa: "Come ho calmato Leao? Pulisic non l'ha visto, tutto qui. Ma è capitato anche altre volte. La differenza con il calcio è l'ultimo passaggio. Comunque sono cose che durante la stagione succedono, è normale. A Roma abbiamo fatto diversi errori tecnici negli ultimi 30 metri, da qui alla fine avere cinque punte a disposizione è molto importante. Rafa può fare il centravanti, quando si allarga si sente più a suo agio ma esce un po' dalla partita. Col Torino dobbiamo fare una partita difensivamente migliore. Nel primo tempo abbiamo preso 9 ripartenze, il numero massimo di quest'anno. Ma la partita della Lazio è figlia dalla partita di Cremona, che era stata già una partita spezzata. Il derby è diverso, hai un'attenzione diversa".
Allegri ha le idee chiare su scudetto e Champions "L'Inter ha il destino nelle proprie mani così come noi per entrare nelle prime quattro", e anche sul discorso arbitri e l'ipotesi di chiudere Open Var: "Meno cose si fanno meglio, ci sono arbitri bravi e facciamoli arbitrare. La linea è sottile tra l'intervento VAR e l'arbitro, devono trovare l'intesa giusta tra loro. Guida ha arbitrato bene in Lazio-Milan".
Infine un accenno sul futuro del Milan: "Tare lo vedo tutti i giorni, siamo in ritiro assieme - conclude Allegri -. Parliamo delle dinamiche della squadra e di dove potremmo intervenire. Furlani è venuto a trovarci dopo il derby e abbiamo pranzato insieme. Quando parliamo di futuro, e non è ancora successo, lo faremo tutti insieme".