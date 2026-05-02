Milan, c’era una volta lo spettacolo: tra il cortomuso e… i musi lunghi!

Dal Milan degli olandesi a quello del cortomuso. Quarant'anni dopo, il mondo rossonero è capovolto. Dal giochismo spettacolare e ricco di successi (e di gol) del Milan di Sacchi al risultatismo stitico di quello di Allegri. Ai tempi del primo Berlusconi (il presidente che pretendeva entrambe le cose: gioco e risultati) la prima filosofia riempì di trofei la bacheca rossonera; oggi la seconda sta riportando il Milan in Champions League, dopo un’annata (la scorsa) pessima. Ma critica e tifosi sono divisi, come dimostrano i fischi di San Siro dopo lo 0-0 con la Juve.