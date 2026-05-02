mondo capovolto

Milan, c’era una volta lo spettacolo: tra il cortomuso e… i musi lunghi!

Quella attuale è la squadra meno prolifica degli ultimi 10 anni, San Siro ricorda gli olandesi e fischia

di Roberto Ciarapica
02 Mag 2026 - 12:17
videovideo

Dal Milan degli olandesi a quello del cortomuso. Quarant'anni dopo, il mondo rossonero è capovolto. Dal giochismo spettacolare e ricco di successi (e di gol) del Milan di Sacchi al risultatismo stitico di quello di Allegri. Ai tempi del primo Berlusconi (il presidente che pretendeva entrambe le cose: gioco e risultati) la prima filosofia riempì di trofei la bacheca rossonera; oggi la seconda sta riportando il Milan in Champions League, dopo un’annata (la scorsa) pessima. Ma critica e tifosi sono divisi, come dimostrano i fischi di San Siro dopo lo 0-0 con la Juve.

La differenza, certo, la fanno (anche) i campioni: ai tempi di Sacchi ce n’erano tanti, oggi non più. Con Allegri il Milan - oltre a ottenere (finora) risultati (la qualificazione alla Champions è vicinissima) - ha imboccato una strada che non porta spettacolo (non deve farlo - "per quello c'è il circo", direbbe l'allenatore livornese) ma non porta nemmeno i gol.

Questo Milan è il più “stitico” degli ultimi 10 anni: appena 48 gol segnati in campionato (l’Inter 80, il Como 59…). Peggio, nel 21esimo secolo, aveva fatto solo quello del 2015-2016 (con Mihajlovic e poi Brocchi in panchina): 49 le reti realizzate, una in più di oggi, a 360 minuti dalla fine.

Il dito è puntato spesso su Leao e Pulisic, ma al di là dei demeriti dei singoli, è la percentuale di occasioni create, di possesso palla, di presenza effettiva nella metà campo avversaria, di cross fatti e angoli battuti che scarseggia, proprio per l’abitudine di questo Milan a giocare con baricentro basso, in atteggiamento speculativo. La filosofia del cortomuso del resto è nota, ed è una specie di mantra nello spogliatoio rossonero.

E così i gol scarseggiano… E il Milan contemporaneo, con in testa – sempre – quello mitico degli olandesi, oscilla: tra il cortomuso e… i musi lunghi!

Leggi anche

Modric si allunga la vita: il Maestro è pronto a restare un altro anno al Milan

milan
leao
pulisic
allegri

Ultimi video

00:22
MCH STRETTA DI MANO NEGATA PALESTINA-ISRAELE MCH

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

03:02
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH

Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

01:34
Iran al Mondiale

Iran al Mondiale

01:46
Malagò, cresce la fiducia

Malagò, cresce la fiducia

01:54
Parma festa salvezza

Parma festa salvezza

01:46
Vlahovic sì o Vlahovic no

Vlahovic sì o Vlahovic no

01:25
Milan, ecco il Sassuolo

Milan, ecco il Sassuolo

01:35
Napoli, ecco Di Lorenzo

Napoli, ecco Di Lorenzo

01:31
Fabregas VS Conte

Fabregas VS Conte

04:39
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:52
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:45
Lautaro re dei gol

Lautaro re dei gol

02:44
È il weekend scudetto?

È il weekend scudetto?

00:38
Napoli, il nuovo spot Gen Z è virale

Napoli, il nuovo spot Gen Z è virale

00:22
MCH STRETTA DI MANO NEGATA PALESTINA-ISRAELE MCH

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

I più visti di Milan

Allegri riflette sull'attacco del suo Milan, chance Nkunku? Altri due ballottaggi verso Reggio Emilia

Milan, attacco in crisi

Milan, nell'attacco in crisi sono tutti in discussione

Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

La neve, i palloni arancioni e i consigli di Ibra: a Milanello il derby si prepara così FOTO

Dentro la crisi di Pulisic: Allegri spiega il perché e mette fretta al Milan sul mercato

Verso Milan-Juventus

Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:46
Parma, Cuesta avverte l'Inter: "Vogliamo fare più punti possibile. Chivu ha portato basi importanti"
12:43
“È lui o non è lui?”: la foto di Higuain da Miami divide i social
11:49
77 anni fa la tragedia du Superga, il Torino a Udine con maglia dedicata agli Invincibili
11:38
Zanardi, cordoglio Juve: "Esempio di dedizione e passione"
11:26
Inter, scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurra