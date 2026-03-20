Milan, attacco flop nel 2026 e Allegri corre ai ripari: Leao verso la panchina

Pulisic sta vivendo un periodo di evidente involuzione e non si è ancora sbloccato, ma è chiaro che anche dagli altri attaccanti in rosa (Leao 4, Nkunku 2, Fullkrug 1) era lecito aspettarsi numeri migliori. Oltre all'americano, nel mirino finisce il numero 10 portoghese, al centro delle polemiche dopo la Lazio, che ha giocato molto più dei compagni di reparto ma ha inciso pochissimo. E allora? E allora Max Allegri corre ai ripari e cambia: non il modulo, che anche per la gara col Torino di sabato alle 18 sarà il 3-5-2 (il 4-3-3 resta solo una soluzione a partita in corso in caso di necessità), ma gli uomini.