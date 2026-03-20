Milan, attacco flop nel 2026 e Allegri corre ai ripari: Leao verso la panchina
Solo sette gol segnati dalle punte da inizio anno e il tecnico pensa a Fullkrug dal 1' con Pulisic
La difesa del Milan è al momento la migliore della Serie A, ma in attacco i numeri sono molto meno lusinghieri (44 gol in 29 partite, delle prime sei della classifica solo la Roma ha fatto peggio) e con l'arrivo del nuovo anno le difficoltà realizzative del Diavolo sono aumentate: solo 14 gol segnati nelle ultime 12 partite e solo 3 nelle ultime 4 (Parma, Cremonese, Inter e Lazio) che hanno allontanato dalla vetta i rossoneri, a cui stanno mancando le reti segnate dalle punte.
Pulisic sta vivendo un periodo di evidente involuzione e non si è ancora sbloccato, ma è chiaro che anche dagli altri attaccanti in rosa (Leao 4, Nkunku 2, Fullkrug 1) era lecito aspettarsi numeri migliori. Oltre all'americano, nel mirino finisce il numero 10 portoghese, al centro delle polemiche dopo la Lazio, che ha giocato molto più dei compagni di reparto ma ha inciso pochissimo. E allora? E allora Max Allegri corre ai ripari e cambia: non il modulo, che anche per la gara col Torino di sabato alle 18 sarà il 3-5-2 (il 4-3-3 resta solo una soluzione a partita in corso in caso di necessità), ma gli uomini.
Visto il rendimento negativo della coppia Pulisic-Leao nelle ultime partite, nelle quali hanno mostrato poca compatibilità e sono arrivati persino a litigare, il tecnico sta pensando a cambiare qualcosa e la tentazione di Max si chiama Niclas Fullkrug, arrivato nel mercato di gennaio e finora in campo dal primo minuto solo una volta in casa della Fiorentina. Quella contro i granata potrebbe quindi essere la seconda volta del tedesco e come al Franchi il suo compagno dovrebbe essere l'americano.
Il sacrificato sarebbe dunque Rafael Leao, che mai come in questi giorni è sembrato lontano dal Milan: dopo una stagione difficile, la scenata dell'Olimpico è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il Diavolo ha deciso di metterlo sul mercato in attesa dell'offerta giusta.
Quasi fatto invece il resto della formazione: sulla sinistra tornerà dal primo minuto Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, reduce da una pessima prestazione contro la Lazio, mentre a centrocampo si rivedrà Rabiot di rientro dalla squalifica. Per completare il reparto con il francese e Modric è ballottaggio tra Ricci e Fofana.